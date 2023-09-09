Врач рассказала, как заметить проблемы со зрением у детей до года

Медик отметила, что главный симптом, который должен насторожить родителей, - устойчивое отклонение глаза. Для малышей до трех месяцев это считается нормой. Но, если один глаз периодически отклонен в сторону, нужно обратиться к врачу. Еще один опасный симптом - опущение века. Проявление врожденного птоза (опущение века) — это симптом опухолей орбиты и микрофтальма. Медик подчеркнула: - Взгляд будто сквозь вас для ребенка до одного месяца — это норма, но не для малышей двух-трех месяцев, которые активно начинают следить за предметами и могут фокусироваться на них. Взгляд будто сквозь вас или отсутствие слежения в этом возрасте могут свидетельствовать о наличии проблем со зрением. Детский офтальмолог рассказала, с четырех-шести месяцев дети начинают видеть в трех измерениях. Это позволяет им определить, на каком расстоянии находится предмет. И после начинают с легкостью браться за игрушки. Именно в этом возрасте можно лучше всего заметить проблемы со зрением. Например, если малыш щурится, смотрит исподлобья, поворачивает голову при взгляде на предмет перед собой. Во всех этих случаях нужно срочно проверить остроту зрения ребенка, пишут "Известия".