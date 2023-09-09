Как понять, что ребенку пора менять школу

«Возможно, ребенок не сразу согласится с вами, что стоит переводиться: в школе у него могут быть друзья. Кроме того, он может бояться неопределенности, связанной с переходом в новую школу, больше, чем проблем в нынешнем учебном заведении. В таком случае стоит донести до ребенка, что в новых обстоятельствах вы намерены во всем помогать ему, советоваться и выбирать вместе с ним то, что ему подходит, а также сохранять то, что ему дорого», — заключила психолог.