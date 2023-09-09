Как понять, что ребенку пора менять школу

Психолог рассказала, когда ребенку пора менять школу
Смена школы — серьезный шаг, на который сложно решиться без значимых оснований. Психолог Ирина Гришина рассказала «Известиям», как понять, какие проблемы в образовательном учреждении лучше преодолеть, а какие являются знаком, что пора его покинуть.
«Первый сигнал — демотивация ребенка. Она выражается в том, что ребенок без интереса идет в школу, перестает делать домашние задания и вообще всем видом дает понять, что ему скучно», — отметила эксперт.
Если школьнику не нравится один предмет, это не критично, но если недовольство вызывает большинство, то это повод задуматься о переходе в другое учреждение.
Второй сигнал — плохие отношения с одноклассниками или учителями, считает специалист. При этом она указала на то, что в целом возникновение конфликтов — это нормально, с ними сталкиваются все, и для ребенка это хорошая возможность учиться отстаивать свое мнение и слышать других, когда с ним не согласны. Критической ситуация становится, когда ребенка начинают травить и ситуация затягивается.
Третий сигнал — низкий уровень образования. Этот пункт особенно актуален для детей с выраженными способностями и высоким интеллектом. Связано это с тем, что многие классы переполнены и, объясняя урок и давая задания, учитель ориентируется на некоего «среднего» ученика, добавила эксперт.
Гришина подчеркнула, что при принятии решения о переводе ребенка в другую школу важно узнать его мнение и с уважением относиться к нему.
«Возможно, ребенок не сразу согласится с вами, что стоит переводиться: в школе у него могут быть друзья. Кроме того, он может бояться неопределенности, связанной с переходом в новую школу, больше, чем проблем в нынешнем учебном заведении. В таком случае стоит донести до ребенка, что в новых обстоятельствах вы намерены во всем помогать ему, советоваться и выбирать вместе с ним то, что ему подходит, а также сохранять то, что ему дорого», — заключила психолог.