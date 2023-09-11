Как увеличить словарный запас ребенка

Слова помогают нам познавать мир, выражать мысли и чувства, договариваться с окружающими. И активнее всего наш словарный запас расширяется в детстве. О том, зачем беседовать с годовалыми детьми и как можно увеличить словарный запас ребёнка, «Секрету» рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

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Словарный запас ребёнка: сколько слов

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Есть норма развития речи и словарного запаса у детей, но нужно помнить о том, что каждый ребёнок индивидуален ― он может начать произносить звуки и слова чуть раньше или немного позже, чем остальные малыши.

1 год

Первые слова дети осваивают примерно к концу первого года жизни. Их словарный запас составляет всего 10–15 слов. В основном простые лепетные слова («ляля», «мама», «бо-бо») и звукоподражательные («аф-аф», «би-би»).

2 года

Примерно с этого возраста словарный запас ребёнка начинает расти как на дрожжах. В 1,5 года ребёнок запоминает 100 слов, а уже к 2 годам этот запас увеличивается в 3–4 раза. Ребёнок начинает составлять первые фразы, пока ещё очень простые ― что-то вроде «Мама, дай».

3 года

В этом возрасте наступает переломный момент ― словарный запас ребёнка увеличивается до 800–1000 слов. Его речь резко усложняется и становится более связной. Ребёнок уже может составлять длинные фразы из 4–5 слов, использует предлоги и союзы, например: «если», «чтобы», «потому что».

4 года

Словарный запас ребёнка в этом возрасте достигает 1500 слов. Дети легко строят сложные фразы, могут рассказать о себе или своей семье.

5 лет

Словарный запас увеличивается до 2000 слов, причём дети начинают употреблять прилагательные, понимают обобщающие слова (кукла и конструктор ― это игрушки, кот, собака и корова ― это животные). К этому возрасту дети, как правило, правильно произносят все звуки и уже не путаются в слогах, если слова простые и знакомые.

6–7 лет

Дети в этом возрасте уже знают около 5000 слов и активно используют не менее 2500 из них. Речь становится грамотной, дети без труда строят сложные предложения, умеют согласовывать склонения и падежи, используют сравнения («большой, как слон»), синонимы («маленький» и «крошечный», «автомобиль» и «машина»), знают устойчивые выражения вроде «валять дурака».

Старше 7 лет

Во время учёбы в школе словарный запас ребёнка увеличивается очень быстро ― дети активно познают мир, общаются со сверстниками и взрослыми, читают учебники и художественную литературу. К выпускным экзаменам большинство школьников знает 50 000 слов и активно использует в речи 17 000 — 25 000 слов.

Пассивный словарный запас русского языка взрослого человека составляет в среднем 75 000 — 80 000 слов. Активнее всего мы запоминаем новые слова примерно до 20 лет. Словарный запас человека продолжает пополняться примерно до 45–50 лет, но после этого возраста практически останавливается.

Зачем увеличивать словарный запас ребёнка

Многие родители озабочены тем, когда же их малыш начнёт говорить, но гораздо меньше тех, кто обеспокоен развитием словарного запаса ребёнка. На первый взгляд действительно может показаться, что ничего специально делать не нужно ― научившись говорить, ребёнок как-нибудь сам выучит все нужные для жизни слова.

Однако увеличивать словарный запас можно и нужно.

Размер словарного запаса ребёнка напрямую связан с его успеваемостью в школе. И это логично ― чем больше слов знает ребёнок, тем больше информации он может понять, тем проще ему учиться, думать и познавать мир.

Согласно исследованию, опубликованному в Early Education and Development, дети, которые в садике демонстрируют обширный словарный запас, лучше учатся в школе.

Исследователи наблюдали за 900 четырёхлетними малышами из восьми штатов США и выяснили, что на способность ребёнка взаимодействовать с учителями и сверстниками влияет набор слов, которые они знают. Кроме того, оказалось, что дети с развитым словарным запасом лучше понимают эмоции окружающих, более эффективно контролируют своё поведение и меньше отвлекаются на уроках.

Развитие словарного запаса ребёнка: когда начинать

Намного раньше, чем думают многие взрослые. Работать над словарным запасом ребёнка нужно практически с рождения. По крайней мере, задолго до того, как он произнесёт первую связную фразу.

Мередит Роу, психолог из Гарварда, исследовала факторы, которые способствуют развитию словарного запаса детей. Она изучила словарный запас 50 детей от 1,5 до 4,5 лет, а также словарный запас их родителей. Оказалось, что на словарный запас детей в возрасте 30 месяцев повлияли слова, которые родители использовали, общаясь с ними годом ранее.

С детьми 1–24 месяцев нужно много и разнообразно говорить, даже если кажется, что ребёнок ещё ничего не понимает. Чем больше слов в повседневной речи используют родители и воспитатели, тем быстрее растёт словарный запас ребёнка, тем он сложнее и выразительнее. Дети, которые дома слышат беседы на самые разные темы, уже в 24–36 месяцев осваивают множество простых слов и начинают запоминать более сложные слова ― например, не только «устать», но и «утомиться».

Для развития словарного запаса ребёнка важно не только то, как часто родители говорят с ними. Качество слов, их сложность и разнообразие играют не меньшую роль. Особенно это важно для детей в возрасте от 2 до 4 лет, когда родители ещё остаются главным источником информации о мире.

Взрослым нужно стараться быть на шаг впереди ребёнка, используя в разговоре с ним слова и понятия, которые немного выше его уровня. Это помогает быстро расширить словарный запас. Также при развитии словарного запаса ребёнка можно придерживаться 4 несложных принципов:

Следите за тем, что интересно вашим детям

Когда вы говорите о том, что увлекает ребёнка, он обращает на это внимание и быстро запоминает новое слово. Например, если вашему 2-летнему ребёнку нравится играть с машинками, вы можете подсказать ему такие слова, как «толкай», «бип-бип» или «быстро».

А с ребёнком лет 3–4 уже можно использовать более сложные слова: «механик», «колёса», «автомойка» или «поворот». Не бойтесь использовать слова, которые ваш ребёнок ещё не знает, ― с помощью игры вы легко объясните ему их значение.

Повторяйте и не торопитесь

Детям нужно услышать слово несколько раз, прежде чем они начнут его использовать. Это означает, что ребёнок не сразу добавит новое слово в свой словарный запас ― какое-то время вам будет казаться, что малыш его не понял или не запомнил. Это не так.

Понимание слов предшествует их использованию ― этот принцип работает не только с детьми, но и со взрослыми, изучающими иностранный язык. Дети в любом возрасте понимают гораздо больше слов, чем произносят. Понашиму опыту, в среднем ребёнку нужно 4–12 раз услышать слово в контексте, чтобы впервые использовать его в речи.

Объясняйте новые слова

Подробно рассказывая о новых словах, вы помогаете детям понять их. Например, если вы играете с машинками и хотите, чтобы ребёнок запомнил слово «пассажир», вы можете сказать что-то вроде «Пассажир — это тот, кто едет в машине, автобусе или поезде. Пассажир едет, но не водит машину или автобус».

Связывайте новые слова с опытом ребёнка

Если вы говорите о слове «нервничать», вы можете вместе вспомнить последний случай, когда ребёнок разволновался. Например: «Помнишь, когда ты пошёл в садик, ты боялся и не знал, что там будет. Ты нервничал. А потом ты подружился с ребятами, начал играть с ними и развеселился. Ты перестал нервничать. И сейчас не нервничаешь, когда идёшь туда».

5 рабочих способов увеличить словарный запас ребёнка

Описывайте предметы

Это упражнение можно превратить в игру. Возьмите игрушку и опишите её: «Это мишка, у него коричневый мех, он носит красные штанишки, любит мёд, он мягкий, он большой, это твоя любимая игрушка». Предложите ребёнку также описать и другие игрушки. Или любые предметы вокруг ― дом, собаку, цветок, горку на детской площадке, конфету.

Читайте

Чтение ― самый лучший способ увеличить словарный запас. Читать можно с любого возраста, но в основном дети начинают интересоваться чтением примерно с 3 лет. До этого они воспринимают книгу как игрушку, но в 3–4 года их уже можно увлечь историями, разглядыванием картинок и сопоставлением текста и иллюстраций. Показывайте ребёнку разные книги, разговаривайте о том, что изображено на картинках, описывайте их, просите ребёнка пересказать только что прочитанные истории.

Рисуйте

Чтобы помочь запомнить значение слова, предложите ребёнку нарисовать ситуацию, которая это слово представляет. Например, чтобы запомнить слово «жара», нарисуйте солнечный летний день.

Разговаривайте

Содержательные беседы ― один из основных факторов, влияющих на развитие словарного запаса ребёнка. Описывайте, как вы провели день, и просите малыша рассказать, что он делал в садике или на детской площадке. Гуляя по парку, говорите о том, что видите, рассказывайте обо всех тех загадочных вещах, которые есть на полках в супермаркете. Используйте любую возможность, чтобы пообщаться с ребёнком и дать ему побольше новых слов. Но не превращайте этот разговор в монолог ― вовлекайте ребёнка в беседу, задавайте вопросы, спрашивайте его мнение.

Играйте в словесные игры

Эти игры развивают память, речь и абстрактное мышление, помогают расширить активный словарный запас и начать использовать новые слова в речи. Наши методисты дошкольных курсов советуют родителям использовать увлекательные игры, которые помогут развить речь и словарный запас.

Например: