Как и когда нужно перестать давать ребенку деньги

Психолог Татьяна Василькова на примерах объясняет, когда уже можно перевести своего наследника на собственные хлеба.

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Каждый родитель мечтает вырастить своего ребенка самостоятельной личностью, готовой ко вступлению во взрослую жизнь. Одним из таких критериев является момент, связанный с умением детей грамотно распоряжаться имеющимися финансами. Как понять, что ребенок до 21-го года может нести ответственность за свою жизнь, и следовательно, готов к построению собственной семьи и рождению детей?

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Как понять, что ребенок самостоятельный

Он сам себя обеспечивает финансово и закрывает свои базовые потребности (жилье, еду, одежду, развлечения), не нуждаясь в помощи родителей. Финансовая сепарация свидетельствует, что ребенок вырос и живет отдельно. К 21-му году ребенок не зависим от денег родителей.

Как сформировать у него потребность быть при деньгах и самому их создавать? Мотивировать ребенка на собственные заработки.

1. Позвольте ребенку с 2-х лет играть с настоящими купюрами и монетами.

Важно, чтобы у ребенка с раннего детства было понимание, что деньги всегда с ним.

Представьте, я прямо сейчас предложу вам раздеться и продолжить слушать урок абсолютно голым. Что вы подумаете? Это ненормально. Это невозможно! Я не могу без одежды. Действительно, мы не позволяем себе выходить из дома абсолютно голыми. Нас воспитали, что это неприлично. Так почему для многих нормально быть без денег, выйти из дома без копейки, жить в кредит? Как так случилось, что деньги не живут с телом? Ребенок с детства привык быть одетым, но не привык быть с деньгами. Хотите это исправить? Тогда позвольте ребенку с 2-х лет играть с настоящими купюрами и монетами, и он всегда будет при деньгах, всю жизнь!

2. Давайте ребенку деньги или банковскую карту для оплаты товаров в магазине, начиная с 2-х лет.

Когда вы подходите к кассе, спросите ребенка: «Хочешь оплатить?» Заручившись его готовностью, дайте купюры или банковскую карту. У ребенка сформируется понимание, что в семье есть деньги, которые живут с вами. Он должен ощущать себя достаточно взрослым, чтобы быть курьером между мамой и кассиром. В итоге ребенок научится совершать покупки, и у него сформируется понимание, что и сколько стоит. Он станет ценить не только деньги, но и товары, приобретаемые на них. Ребенок будет аккуратнее носить вещи, реже терять их, ломать и разбрасывать.

3. Давайте ребенку личные деньги на карманные расходы.

Как только возникла ситуация, при которой ребенку понадобились деньги, дайте ему их.

Пример 1: Ребенок дошкольного возраста посещает индивидуальные занятия. Обычно деньги педагогу вручает родитель. Дайте нужную сумму ребенку, чтобы он лично отдал ее учителю. При такой ситуации каждый раз он будет чувствовать ценность занятия и станет серьезнее относиться к денежному вопросу. Ребенок должен знать, что у него есть деньги, которые с ним каждый день.

Пример 2: Ребенку нужно оплачивать школьные обеды. Один обед стоит 100 рублей. Вы можете по понедельникам выдавать ему 500 рублей на обеды в школе. Узнайте, нужны ли ребенку деньги на дополнительные расходы: вкусняшки и прочие желанные лакомства. Если да, то какие именно. Согласуйте окончательную сумму с учетом пожелания ребенка и финансовых возможностей семьи. Оговорите следующий момент: «Дорогой сын/дорогая дочь, я буду выдавать тебе каждый понедельник 600 рублей на обеды и вкусняшки. Ты сам/сама решаешь, как ими распорядиться. Помни, что следующую сумму я выдам только через неделю. Позаботься о том, чтобы тебе на все хватило.

4. Не контролируйте деньги ребенка

Помните, что деньги, которые родитель передал ребенку, — это деньги ребенка. Только он решает, как ими распоряжаться. Именно тогда у него сформируется 100% ответственность за них и за свои действия. Здесь у многих появится страх: 'Как так? А вдруг он купит сигареты, наркотики?!»

Как правило, все вредные вещи дети покупают, когда нет близких отношений с мамой и папой, когда родители не видят в ребенке самостоятельную личность, и тогда ребенок ищет способ показать свою взрослость по-другому. Непослушные дети — это подавленные дети, которым шагу не дают ступить без разрешения, все время контролируют и ругают. Контроль вынуждает ребенка врать, воровать и искать новые пути доказать самому себе и другим, что он способен на большее. Вы же решили на прошлом уроке воспитывать не из страха, а из любви.

Ребенок, который знает цену деньгам и умеет их хранить — это норма. Такие дети не будут расходовать свое небольшое состояние на ненужные бесполезные вещи. В этом случае у них просто нет необходимости самоутверждаться на фоне друзей, доказывать ровесникам, что они крутые, поскольку они и так знают, что они умные и классные. Родители транслируют им эту истину каждый день, когда доверяют, дают возможность быть самостоятельными в обращении с деньгами и в других вопросах.

Хорошо прививать ребенку не только ценность денег, но и ценность товаров и услуг, за которые вы платите. На самом деле, человеку дороги не сами деньги, а приобретаемые на них вещи.

Формируйте у ребенка ценность окружающих предметов параллельно с ценностью денег: «Классно, что у нас есть дом, в нем тепло и уютно всей семье в любое время года. Здорово, что у нас есть машина, благодаря которой мы можем путешествовать и перемещаться, куда захотим и в любой момент. Хорошо, что есть зубная паста, ведь она помогает сохранять наши зубы здоровыми и белоснежными, а дыхание свежим».