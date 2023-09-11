Нарколог рассказал, чем опасно детское шампанское для ребенка

Не устраивайте при ребенке бурных застолий с алкоголем, а лучше покажите, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного. Избегайте подражания взрослым с помощью распития на празднике детского шампанского. Так как сначала ребенок воспринимает это как игру и норму, а в подростковом возрасте с огромной долей вероятности в его стакане окажется уже не газировка, а настоящий алкоголь, — пояснил Холдин.