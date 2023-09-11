Как собрать полезный перекус для школьника

Чтобы сделать перекус школьника полезным и здоровым, следует отказаться от привычных бутербродов с колбасой, посоветовала родителям врач-диетолог Дарья Русакова . В разговоре с «Вестями Подмосковья» она уточнила, что в ланч-бокс можно положить цельнозерновой хлеб, нежирное отварное мясо, кусочки овощей и фруктов.

По слова диетолога, из сладостей следует выбирать пастилу, зефир без сахара или горький шоколад. Также можно добавить в ланч-бокс 20 гр очищенных орехов без соли, если у ребенка нет аллергии. Врач Екатерина Кашух отметила, что полезные сэндвичи с овощами и запеченной грудкой индейки или курицы содержат медленные углеводы, необходимые для бодрости, а также белки и жиры. Допустимо дать ребенку с собой зерновые батончики с небольшим количеством сахара. При этом к молочным продуктам следует относиться с осторожностью — в рюкзаке они могут быстро испортиться.