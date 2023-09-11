Тихий убийца за партой: как понять, что ребенок на грани нападения на школу

В Ростовской области школьник напал с ножом на педагогов. Инцидент произошел в Краснодесантской школе. Причиной агрессивного поведения подростка стали плохие оценки. «Вечерняя Москва» решила выяснить, почему в российских школах продолжает происходить скулшутинг и как определить, что учащийся на это способен.

© Вечерняя Москва

Предпосылки

Видео дня

По словам психолога Евгения Фомина, предпосылками к скулшутингу являются разные обстоятельства и не всегда они связаны с социальным статусом школьника, который решил взяться за оружие.

— Давно доказано, что скулшутеры — это преимущественно ребята, которые переживали социальную изоляцию. Причины могли быть разные: отличные от большинства сверстников увлечения или внешность, неблагоприятная семья, наличие болезни или каких-либо физиологических признаков. Даже плохие внешние данные, которые нередко становятся причиной для буллинга — все это тоже весьма серьезная для жертвы причина пойти на преступление, — перечислил собеседник «ВМ».

Среди дополнительных причин, которые могут привести к решению совершить вооруженное нападение на учебное заведение психолог выделил следующие:

психологические травмы;

психические заболевания;

негативное отношение к ребенку со стороны родителей;

буллинг и абьюз в отношении ребенка со стороны родственников: братья, сестры, дяди, тети, бабушки, дедушки;

влияние социальных институтов, соцсетей и видеохолдингов, где проповедуется культ «треш-контента», стирающего морально-этические черты;

влияние тематических фильмов и массовой культуры, которые искусственно идеализируют терроризм.

Яркие признаки

По словам психолога Евгения Фомина, несмотря на то, что сегодня даже в сельских образовательных учреждениях появился кабинет психолога, дети с явными ментальными проблемами, посещать его особо не спешат.

— Даже взрослый и осведомленный человек редко это делает, чего ожидать от подростка, у которого нет авторитетов и он полон нигилизма? Ведь, сходить к психологу — это признать, что у тебя есть проблема, ты болен, а это, знаете ли, дело не особо приятное, — отметил собеседник «ВМ».

Когда у подростка возникает чудовищная мысль, связанная со скулшутингом (вооруженное нападение, проводимое в учебных учреждениях, применение вооруженного насилия на территории образовательных учреждений — Прим. «ВМ»), в его поведении начинаются различные метаморфозы. Школьник, в некоторой степени, становится своей полной противоположностью, отметил психолог.

— Поведенческий нрав меняется. Если раньше ребенок был добрым, он становится злым. Прежде отличался открытостью и коммуникабельностью? Теперь же замкнулся и избегает общения. На эти признаки стоит обратить внимание и непременно поговорить с ним, дабы узнать, что происходит в его душе, и с чем связаны такие перемены, — порекомендовал Фомин.

Причем, неважно, кто будет вести диалог — педагог, родитель, школьный психолог или одноклассники. В интересах всех, как можно раньше выяснить, какая недобрая мысль прокралась в голову такого учащегося, заметил специалист.

В свою очередь семейный психолог Владимир Зберовсий назвал признаки, которые уже явно сигнализируют о том, что стоит обеспокоиться:

Посты в соцсетях, одобряющие терроризм или культивирующие ненависть к школе — это уже повод признать, что у ребенка явные проблемы.

Если он часто говорит о том, что ненавидит свой класс, учителей, учебное заведение, желает, чтобы это место исчезло или сам готов к этому делу приложить руку

Если школьник внезапно увлекся стрельбой, начал посещать тир, изучает огнестрельное оружие или взрывчатые средства.

— Ошибка многих взрослых и сверстников заключается в том, что они с иронией относятся к подобным заявлениям и увлечениям. В такие моменты нужно бить в колокола, иначе ситуация перейдет в точку невозврата и тогда исправить все будет невозможно, — предупредил Зберовский.