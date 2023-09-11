Как поступить, если ребенок начинает вам хамить

Маленький грубиян может стать большой проблемой для родителей.

© WomanHit.ru

Детское хамство — популярная проблема, с которой борется немало современных родителей. Причин может быть множество, и переходный возраст далеко не всегда основная из них.

Что же делать мамам и папам, когда малыш постоянно огрызается? Об этом мы поговорили с психологом.

Не выполняйте грубые просьбы

Нередко ребенок привыкает общаться с родителями и членами семьи в довольно приказном тоне, если его условия не выполняются, ребенок начинает откровенно хамить. Худшее, что можно сделать в этой ситуации — выполнить просьбу ребенка. Так у него закрепляется мысль, что родных в принципе можно продавить. Старайтесь больше говорить с ребенком и объяснять, что вы не готовы выполнить его просьбу, пока он не попросит вежливо.

Не грубите в ответ

Не секрет, что дети берут пример со взрослых, а потому грубость ребенка может быть обусловлена простым повтором за родителями. Обратите внимание, как вы сами общаетесь внутри семьи, с друзьями, с ребенком. С огромной вероятностью вы поймаете себя на подобном. Когда ребенок вам грубит, не думайте грубить ему в ответ, так как вы закрепляете для него норму такого поведения. Покажите, как нужно общаться экологично.

Как общаются в вашей семье?