Как поступить, если ребенок начинает вам хамить
Маленький грубиян может стать большой проблемой для родителей.
Детское хамство — популярная проблема, с которой борется немало современных родителей. Причин может быть множество, и переходный возраст далеко не всегда основная из них.
Что же делать мамам и папам, когда малыш постоянно огрызается? Об этом мы поговорили с психологом.
Не выполняйте грубые просьбы
Нередко ребенок привыкает общаться с родителями и членами семьи в довольно приказном тоне, если его условия не выполняются, ребенок начинает откровенно хамить. Худшее, что можно сделать в этой ситуации — выполнить просьбу ребенка. Так у него закрепляется мысль, что родных в принципе можно продавить. Старайтесь больше говорить с ребенком и объяснять, что вы не готовы выполнить его просьбу, пока он не попросит вежливо.
Не грубите в ответ
Не секрет, что дети берут пример со взрослых, а потому грубость ребенка может быть обусловлена простым повтором за родителями. Обратите внимание, как вы сами общаетесь внутри семьи, с друзьями, с ребенком. С огромной вероятностью вы поймаете себя на подобном. Когда ребенок вам грубит, не думайте грубить ему в ответ, так как вы закрепляете для него норму такого поведения. Покажите, как нужно общаться экологично.
Как общаются в вашей семье?
Если вы сами никогда не позволяете себе грубостей и хамства в сторону других, возможно, в вашей семье есть другие члены семьи, для которых такое поведение нормально. Если ребенок проводит много времени с этими людьми, вероятно, он перенимает их поведение. Чтобы исключить закрепление такого мышления, стоит поговорить с семьей и объяснить, что такое влияние на ребенка вам совсем не нравится. По крайней мере, при детях точно стоит держать себя в руках.