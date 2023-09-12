Какие права сохранит отец в отношении ребенка после развода

Адвокат Ольга Власова разъясняет для читателей WomanHit.ru тонкости российского законодательства.

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Развод — сложное в эмоциональном плане событие, которое сказывается на всех сторонах жизни. Особенно это влияет на несовершеннолетних детей, которые оказываются не готовы к тому, что родители больше не будут вместе. Поскольку нередко развод сопровождается конфликтами, родителям сложно определить, как именно будет выстроен диалог между ними и ребенком. Если они не в состоянии самостоятельно определить свои права и обязанности по отношению к несовершеннолетнему, это сделает за них государство.

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В соответствии с действительной законодательной базой, родители ребенка абсолютно равны в своих правах и обязанностях (ст.61 СК РФ). Тем не менее, если верить официальной статистике, в большинстве случаев дети после расторжения брака остаются с матерью, ввиду чего возникает вопрос, какими полномочиями и правами обладает отец.

Принимая решение о расторжении брака, родители несовершеннолетнего вправе самостоятельно определять все моменты, касающиеся ребенка, его воспитания и содержания. Если развод происходит на фоне конфликта, отец и мать не могут договориться между собой, этот вопрос будет решен в судебном порядке.

Соответственно с текущими положениями СК РФ, отец ребенка обязан:

принимать активное участие в воспитании ребенка;

тщательно соблюдать условия договора с матерью ребенка или установленный судом порядок общения;

оказывать материальную поддержку, содержать ребенка и удовлетворять его базовые потребности.

Если отец не исполняет возложенные на него обязательства, это может привести к серьезным юридическим последствиям.

Права отца ребенка после развода

Даже если отец после развода не будет проживать с ребенком под одной крышей, он все равно сохраняет за собой все права наравне с матерью (ст.63 и 64 СК РФ). Среди них:

Право на беспрепятственное общение с ребенком (если это не противоречит интересам несовершеннолетнего). Отец вправе свободно встречаться с ребенком и проводить с ним время. Конкретный порядок общения может быть определен в судебном порядке или по договоренности с матерью.

Непосредственное участие в воспитании. Отец может и должен принимать активное участие в жизни ребенка. Все важные вопросы, касающиеся образования и воспитания должны приниматься обоими родителями совместно.

Право на информацию. Оба родителя должны иметь свободный доступ ко всей информации, касающейся их детей. Принимая решение относительно образования, здоровья и воспитания, они должны консультироваться друг с другом.

Право на совместный отдых с ребенком. Отец вправе поехать с несовершеннолетним за границу на отдых, если это не противоречит интересам ребенка и согласовано с его матерью.

Обеспечение защиты интересов ребенка. Отец наравне с матерью является законным представителем ребенка, и вправе отстаивать его интересы в любом учреждении.

Право на принятие важных решений. Отец может влиять на выбор школы или детского сада, решать вопросы медицинского характера и принимать решение относительно других моментов, играющих важную роль в формировании подрастающего поколения.