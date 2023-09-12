Диетолог предупредила о вредных для школьников завтраках

Из-за неправильного завтрака с утра ребенок будет быстро терять энергию в школе, предупредила диетолог Елена Соломатина . О вредных для школьников завтраках она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Родителям, по мнению Соломатиной, не следует готовить школьникам на завтрак растворимые каши, бутерброды, сладкий чай или какао. Из-за большого количества сахара ребенок просыпается быстро и становится бодрым, однако на занятиях бодрость исчезает. Уже к концу первого урока после такого завтрака школьник начинает терять энергию и засыпать.