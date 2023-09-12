Гастроэнтеролог рассказала, вредит ли здоровью сухомятка

Главный детский гастроэнтеролог Тульской области Жанна Юхименко рассказала, какие продукты лучше всего использовать для перекуса, что дать с собой ребенку в школу, а также так ли страшна сухомятка.

© СОВА

По ее словам, перекус может быть любым. Однако он должен соответствовать принципам сбалансированного, рационального и регулярного питания. У ребенка должны быть полноценные горячие блюда - первое и второе, и перекус не должен их заменять.

Видео дня

Врач отметила: - Большой временной промежуток, в который дети-подростки и студенты находятся на занятиях, не должен отрицательно сказываться на их здоровье. Важно продумывать рацион питания детей. Помнить, что перекус может быть только дважды в день. Он не должен составлять основу рациона. Это только дополнение и восполнение энергии.

По мнению специалиста, перекусывать можно продуктами, насыщенными водой и полезными микроэлементами. Отличной добавкой к основному питанию станут фрукты. К примеру, можно положить в ланч-бокс помытые и просушенные фрукты - виноград, порезанное дольками яблоко или мандарин.

Овощи стоит выбирать, исходя из вкусовых предпочтений, удобства хранения и их срока годности. Например, можно дать школьнику нарезанные соломкой морковь, огурец, перец, капусту или салат. Не стоит пренебрегать и бутербродами. Но их не должно быть много и лучше их разбавить дополнительными полезными продуктами.

Гастроэнтеролог добавила: - Для перекуса хорошо подойдут бутерброды с сыром. Лучше всего, если они будут на цельнозерновом хлебе, это углеводный компонент для дополнительной энергии. В этом бутерброде могут быть также зелень, салат и овощи. Стоит отметить, что хлеб можно заменить листом лаваша.

Перекусить также можно орехами или семенами тыквы. Медик уверена, что они хорошо восполняют энергию и недостающие микроэлементы в организме.

Гастроэнтеролог считает, что сухомятка плохо влияет на работу желудочно-кишечного тракта, ситуацию усугубляет постоянное употребление пищи, пишет Тульская служба новостей.