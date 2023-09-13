Запреты и ограничения могут усугубить нежелание школьника учиться

«В настоящее время все чаще родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок не хочет учиться. Первое, что хочется сказать, – бороться необходимо именно с нежеланием, а не с самим ребенком. Попытки заставить ребенка учиться насильно – например, с помощью наказаний или шантажа («Не пойдешь гулять, если не сделаешь уроки», «Не купим тебе ничего, пока не будешь нормально учиться»), – могут усугубить ситуацию и сильнее демотивировать школьника. Старайтесь внимательно относиться к достижениям ребенка, хвалите его, замечая все его успехи, не только касающиеся учебы, а, например, на дополнительных секциях», – сказала Расторгуева.