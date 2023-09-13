Запреты и ограничения могут усугубить нежелание школьника учиться
Если ребенок не хочет учиться, родители должны стараться заинтересовать его, а не вводить запреты и ограничения, сообщила Агентству городских новостей «Москва» преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Маргарита Расторгуева.
«В настоящее время все чаще родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок не хочет учиться. Первое, что хочется сказать, – бороться необходимо именно с нежеланием, а не с самим ребенком. Попытки заставить ребенка учиться насильно – например, с помощью наказаний или шантажа («Не пойдешь гулять, если не сделаешь уроки», «Не купим тебе ничего, пока не будешь нормально учиться»), – могут усугубить ситуацию и сильнее демотивировать школьника. Старайтесь внимательно относиться к достижениям ребенка, хвалите его, замечая все его успехи, не только касающиеся учебы, а, например, на дополнительных секциях», – сказала Расторгуева.
Эксперт рекомендовала поддерживать любые вопросы, интересные школьнику, совместно подбирать материалы. Предпочтение стоит отдавать интерактивным и увлекательным занятиям.
«Если не знаете точный ответ на вопрос ребенка – открыто сообщите ему об этом. Ведь вы не обязаны знать абсолютно все, и это нормально. Вместе с ним погрузитесь в изучение вопроса. Не пугайтесь давать ребенку доступ к открытым источникам интернета, научите его безопасно пользоваться ими с пользой. Объясните, что ошибки случаются у каждого и вы не будете ругать его за них, а, наоборот, всегда готовы помочь с разбором причин», – пояснила психолог.
По словам собеседницы агентства, детей также не стоит мотивировать к учебе деньгами и подарками.