Названо максимально допустимое число секций для подростков

По ее словам, в таком случае ребята не будут ощущать сверхнагрузки. Психолог напомнила, что при выборе кружков важно учитывать желания и интересы подростков.

Для подростков и старшеклассников рекомендовано не более четырех кружков в неделю. Важно учитывать интересы ребенка, не нужно заставлять заниматься, важно заинтересовывать, подбирать кружки по интересам, потому что основная задача кружка — доставить ребенку удовольствие, развить его навыки и дать возможность ребенку почувствовать себя значимым, успешным и счастливым, — сказала Наумова.

Ранее директор антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук заявила, что ребенок, которого заставляют посещать большое количество кружков, рискует столкнуться с ментальными проблемами, в том числе с развитием невроза. Она подчеркнула, что школьник может не хотеть посещать определенные секции, но вынужден делать это из-за «родительских амбиций». Психолог отметила, что некоторые дети могут начать курить или употреблять психоактивные вещества, чтобы избегать реальности, в которой их заставляют посещать огромное количество кружков.