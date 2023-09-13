Исследование: 73% россиян считают, что ребенок должен быть занят после школы

Согласно опросу, чуть больше трети родителей не хотят нагружать детей внешкольным образованием.

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Вместе с началом учебного года многие школьники начинают или возобновляют занятия в различных кружках и секциях. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 150 тысяч родителей, чтобы узнать их мнение по поводу занятости детей. Так, 73% уверены, что ребёнок должен быть круглосуточно при деле, а 27% считают, что нужно оставлять как можно больше свободного времени на отдых, так как потрудиться в жизни школьники ещё успеют.

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Сторонники круглосуточной занятости ребёнка (73%) объясняют выбор следующими тезисами.

47% думают, что при множестве занятий ребёнок лучше поймёт, чего хочет от жизни. 20% придерживаются схожего мнения и утверждают, что так школьник получит больше важных навыков. 14% таким образом пытаются оградить детей от интернета и гаджетов, каждый десятый (10%) – от плохих компаний. 9% уверены, что в этом возрасте человек лучше всего обучается, поэтому не хотят упустить время.

51% таких родителей считают, что их ребёнку нужны две-три дополнительные секции, 25% утверждают, что лучше сосредоточиться на одной. 23% стараются занять всё время ребёнка, независимо от количества секций, 1% убеждены, что нужно отдавать в четыре-пять.

64% советуются с ребёнком при выборе дополнительных занятий, 32% родителей предоставляют полную свободу решений детям, а 4%, напротив, выбирают сами.

Сторонники того, чтобы ребёнок больше отдыхал (27%), указали причины своего решения.

Для 34% важно мнение ребёнка, а он чаще всего не хочет себя нагружать. 28% утверждают, что важнее самим проводить больше времени с детьми. Пятая часть (20%) считает, что интересы школьников быстро меняются, поэтому всё охватывать невозможно. 18% думают, что детство – время развлечений, а не труда.

47% таких родителей считают, что достаточно одной секции, у 38% дети посещают две-три. Не ставят ограничений по количеству 14%, а 1% отдают детей в четыре-пять кружков.

52% советуются с ребёнком при выборе внешкольных занятий, 46% предоставляют им полную свободу, 2% решают за детей.

Родители единогласны в вопросах направлений и записи на внешкольное обучение.

Набор самых востребованных направлений внешкольного образования детей у всех одинаковый: спорт (40%), творчество (27%), математика и IT (13%), рукоделие (8%), языки и литература (6%), экономика и финансы (4%), химия и биология (2%). Также абсолютное большинство родителей по-прежнему чаще записывают ребёнка на дополнительные занятия офлайн (83%), пользуются электронной записью 17%.