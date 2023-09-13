Врач предупредила о развитии слабоумия у детей из-за соцсетей

Злоупотребление соцсетями – одна из причин развития «цифрового слабоумия» у детей, а также целого ряда психических расстройств. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская.

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«Постоянное сидение в TikTok небезопасно. Дело в том, что каждый лайк, реакция или комментарий приводит к небольшому выбросу гормона удовольствия дофамина, и ребенок постепенно «подсаживается» на него, заменяя реальные наслаждения в жизни виртуальными», – поделилась Демьяновская.

Увлечение соцсетями может постепенно вытеснить учебу, увлечения, общение с друзьями. Насмотревшись красивой и яркой жизни по ту сторону экрана, ребенок может начать переживать, что упускает что-то важное. Из-за этого возникает депрессия и тревожность.

При просмотре соцсесетей не задействуются многие области головного мозга, а если они не работают, то атрофируются, добавила Екатерина Демьяновская.