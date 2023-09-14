Педиатр рассказала, какие анализы сдать ребенку перед сезоном простуд

Медик подчеркнула, что базовые обследования ребенка перед школой и детским садом обязательно включают клинический анализ крови. По его результатам можно оценить общее состояние организма, работу внутренних органов, а также выявить воспалительные процессы. Кроме этого можно узнать, нет ли у ребенка анемии, так как при ней сильно ослабевает иммунитет. Кроме того, нужно сдать кровь на ферритин, он тоже поможет выявить скрытые воспаления.