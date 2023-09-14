Педиатр рассказала, какие анализы сдать ребенку перед сезоном простуд

Педиатр рассказала, какие важно сдать анализы ребенку перед сезоном простуд
Медик подчеркнула, что базовые обследования ребенка перед школой и детским садом обязательно включают клинический анализ крови. По его результатам можно оценить общее состояние организма, работу внутренних органов, а также выявить воспалительные процессы. Кроме этого можно узнать, нет ли у ребенка анемии, так как при ней сильно ослабевает иммунитет. Кроме того, нужно сдать кровь на ферритин, он тоже поможет выявить скрытые воспаления.
Медик отметила, что нужно также сдать общий анализ кала и мочи — по результатам врач может оценить обмен веществ в организме, а также работу ЖКТ и мочевыделительной системы.
После всех этих анализов врач сможет назначить лекарства или просто посоветует пропить витамины и микроэлементы, пишут "Известия".
Вместе с тем в Самарской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ на 17,1%.