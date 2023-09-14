Удивительно и совсем не как у нас: как воспитывают детей в Японии

«Восток — дело тонкое!», – поговаривал герой советского кинофильма «Белое солнце пустыни» красноармеец Сухов. И действительно: менталитет, отношение к жизни и работе, а также собственная философия делает восточные страны особенными. Это касается в том числе и воспитания детей. В Японии, например, подход к этому важному вопросу уникален: воспитывая новые поколения, японцы обеспечивают гармоничность общества и государства. Рассказываем некоторые интересные факты о том, как растут японские дети. Будет интересно.

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Икудзи

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Икудзи дословно переводится с японского как «вразумление», поэтому неудивительно, что национальная система воспитания называется именно так. Основа в понимании, что дети всегда копируют поведение родителей, а значит, воспитывая ребёнка, взрослым следует начинать с себя. На малышей недопустимо повышать голос, любой разговор должен быть в нежном и ласковом ключе — только так дети с малых, неосознанных лет проникаются уважением к другим людям и учатся держать под контролем эмоции.

Дисциплина в японских семьях не достигается силой или беспрекословной властью взрослого. Более того, пока ребёнок не пойдёт в школу, взрослые стремятся угодить любым его капризам. Объясняется это легко: детство должно быть детством, а в школе понимание того, что учёба — это очень важно и необходимо, придёт само. Поэтому если ребёнок не хочет посещать кружки или не хочет что-либо делать — его никто никогда не будет заставлять, только предлагать альтернативу, причём любую. Главное, чтобы чадо было довольно и счастливо.

Философия икудзи прямо говорит, что абсолютно всё, что окружает ребёнка в детстве — вплоть до еды — должно развлекать малыша и способствовать его развитию. Кстати, о еде: мамы часто собирают детям коробочку с ланчем — бэнто. Это не просто еда: бэнто — это аккуратные фигурки из еды в виде героев любимых мультиков или животных.

Японские дети живут очень насыщенную жизнью. Так, для двухлетнего ребёнка в порядке вещей посещение большого числа кружков. Именно поэтому уже к четырём годам большинство японских мальчиков и девочек умеют читать, писать, достаточно свободно изъясняться на другом языке и играть как минимум на одном музыкальном инструменте. Удивлены? Тогда попробуйте соотнести это с тем фактом, что трёхлетние дети в Японии вполне могут носить подгузники, а грудное вскармливание практикуется вплоть до семилетия. Такое вот сочетание, казалось бы, несочетаемого.

Роль матери

Японские женщины, как правило, после замужества прощаются с карьерой: после рождения ребёнка их жизнь будет посвящена только ему. В том числе поэтому в Японии не распространена практика оставления детей с нянями или бабушками. Местное общество поколениями выстраивало норму, согласно которой мать ребёнка всё своё время отдаёт только чаду. Кстати, мама по-японски — анаэ: буквально это слово переводится как «та, которая балует». Отцы при этом сосредотачиваются на том, чтобы приносить домой достаточный доход.

Такой расклад продолжается до трёхлетия малыша. Затем женщина может выйти на работу, но тут есть очень важный момент: японское общество настаивает на том, чтобы воспитанием занималась именно мама, поэтому, если нужно устроить ребёнка в детский сад, потребуется огромная кипа справок, подтверждающих, что женщина не может сама заниматься воспитанием. И даже после мама всегда в курсе, что в течение дня делал её ребёнок, с кем и о чём говорил, что ел и сколько раз плакал (конкретное число).

Всю эту информацию матери получают из подробных отчётов воспитателей в бумажном виде. Но это работает в обе стороны: мамы заполняют рэнракутё, дневник малыша, и передают его воспитателям, чтобы последние имели полную картину того, как ребенок вел себя дома. Правда, довольно часто японки пишут что-нибудь только потому, что нужно что-нибудь написать: детские будни, как правило, не сильно отличаются разнообразием.

Сити-го-сан

Так называется древний японский праздник, день рождения всех японских детей. Его отмечают всей страной 15 ноября. Виновниками празднества являются дети, которым исполнилось три, пять или семь лет. Дело в «магии чисел»: нечетные цифры считаются в Японии магическими, поэтому такой возраст символизирует переломные этапы взросления. Трёхлетки в этот день впервые в жизни надевают традиционное японское кимоно и впервые идут в синтоистский храм. По сути, это первый выход детей в свет, когда маленьких японцев «показывают» общине.

В пять лет ребёнок прощается с беззаботным детством: отныне для него начинают действовать неукоснительные правила и обязанности. А в семь он становится полноценным членом общества: считается, что в этом возрасте он «приходит в мир живых».

Жизнь по правилам

По сути, непосредственно формирование взрослой личности начинается в Японии в пять лет. У детей появляются специальные журналы, куда заносятся их отметки, касательно посещения занятий, дежурств, уборки. С шести дети уже сами ходят на занятия — их запрещено провожать дальше двери дома. Вернее, не то, чтобы действует категорический запрет, просто общество будет порицать.

Любой успех ребёнка не проходит незамеченным, но хвалить детей при этом не принято. Более того, в общении с другими родителями японки называют своих детей глупенькими. У этого есть причина: подразумевается, что все дети одинаково умные.

Мальчиков и девочек по мере взросления воспитывают сильно по-разному. Мальчикам с детства вкладывают в голову то, что они должны вырасти в сильных мужчин. Символ мужского взросления — карп, рыба, которая может плыть против течения и даже подниматься по водопаду. А девочек учат кротости и скромности, и этому способствует «кукольная» традиция. Для этого они получают особых кукол, которые часто передаются по наследству. Ко Дню девочек этих кукол наряжают и выставляют на специальных лесенках. При этом играть в эти куклы нельзя, только любоваться, сдерживая свои желания и капризы.

Обратная сторона

Прогресс не стоит на месте, поэтому традиционные методы воспитания, какими бы передовыми и эффективными они не были, устаревают. Так в Японии появляются хикикомори — добровольные отшельники, которые могут годами избегать любого личного общения с людьми и контактов с внешним миром. В основном это взрослые иждивенцы, которые живут в доме родителей и практически никогда не выходят из комнаты. Они слушают музыку, смотрят аниме, сёрфят интернет и не работают.