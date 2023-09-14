Почему дети не хотят идти в детский сад

В подобной ситуации оказывалось немало родителей — вроде бы малыш изначально был не против перемен, но вдруг стал упираться и просить оставить его дома. Причины у такого поведения ребёнка могут быть разными — от проблем с коммуникацией до непривычной еды.

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Что ещё может вызвать нежелание идти в садик и как определить причину наверняка, «Секрету» рассказала детский психолог, писатель и блогер Елена Бурьевая.

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О чем подумать в первую очередь

Сперва стоит понять, действительно ли детский сад нужен вашей семье. Нередко детей отдают туда по причинам, которые не связаны с желаниями ребёнка и его родителей: сверстники уже пошли — и нам тоже надо; очередь подошла — неудобно отказываться; кажется, что так будет удобнее; декрет подошёл к концу, и мама собралась на работу, хотя такой необходимости нет.

«Нередко бывает, что, просидев 2–3 года в декрете, мама понимает, что выходить на работу не хочется, а вот в декрете понравилось, и дети это чувствуют. Если мама не хочет ходить на работу, то ребёнок подсознательно делает так, чтобы она была дома, — плачет, болеет. Поэтому для начала нужно понять, какое у вас отношение в целом к детскому саду», — отметила Бурьевая.

Отношение родителей к детсаду

В основном детский сад всё же реальная необходимость, но родители сами этому не рады и излишне переживают: вдруг ребёнок просидит весь день голодным, стукнется или закатит истерику. Чтобы не расценивать садик как разлучника или потенциально опасное место, родителям стоит ответить на три вопроса. Что бы вы сделали, если бы ребёнок отказался есть дома? Чаще всего родители говорят, что либо попробовали бы его накормить, либо подождали, пока тот проголодается и поест сам. Что бы вы сделали, если бы ребёнок упал дома? Популярный ответ: пожалели бы и в целом не увидели в этом ничего страшного. Что бы вы сделали, если бы ребёнок начал сильно плакать, когда вам нужно уйти и оставить его с родственником или няней? Как правило, родители отвечают, что в любом случае ушли бы. Такой анализ помогает родителям понять, что садик не представляет угрозы для их детей. Теперь можно переходить к изучению причин, по которым ребёнок отказывается туда ходить.

Почему ребёнок отказывается идти в садик

1. Слишком много перемен

Бывает, что детский сад оказывается не единственным изменением в жизни ребёнка. Например, семья переезжает, в ней появляется ещё один малыш, родители ссорятся, кто-то из родственников болеет или умирает, ребёнка отлучают от груди, или он начинает спать отдельно от родителей.

«Получается, что один стресс накладывается на другой, ребёнок утопает в эмоциях, и поэтому ему так сложно идти в детский сад», — подчеркнула психолог.

2. Непривычный режим дня

«Если ребёнок до детского сада всегда просыпался, кушал, ложился на дневной сон, гулял и так далее, когда хотел, то в детском саду ему будет сложно, поскольку там есть распорядок и всё нужно делать вовремя. Поэтому настроение у ребёнка может портиться в тот момент, когда его непривычно рано будят, например, или ему приходится завтракать по времени», — рассказала специалист.

3. Незнакомая еда

Ещё одно важное изменение в жизни ребёнка — новый рацион в детском саду. Там малыши порой сталкиваются с едой, которой никогда не было дома. Это может вызвать дискомфорт, нежелание есть и, как следствие, отказ от походов в сам садик.

4. Процесс адаптации

«Абсолютно нормально, что ребёнок не хочет идти в детский сад в адаптационный период. Адаптация к детскому саду начинается спустя несколько недель, то есть ребёнок отходил несколько недель, а затем запускается адаптация. Это происходит в тот момент, когда ребёнок понимает, что уже ничего невозможно изменить», — рассказывает Бурьевая.

Тогда малыш начинает сопротивляться и плакать. В саду ему сложно — рядом нет родных, игрушками надо делиться, важно соблюдать правила и режим, а ещё выполнять развивающие занятия. Чтобы привыкнуть ко всему этому, нужно время.

5. Сложно найти контакт с другими детьми

Например, ребёнок ещё плохо разговаривает. Это мешает ему найти контакт с другими детьми и включиться в совместные игры. Ситуация может быть и прямо противоположной — ребёнок уже говорит, а остальные дети в группе пока общаются с помощью укусов и ударов.

6. Сложно найти контакт с воспитателями

Бывает, что ребёнок не смог наладить коммуникацию с воспитателями. В них ему может что-то не нравится или даже пугать: необычная внешность (даже яркий макияж), отличное от родителей поведение (например, родители активные, а воспитательница тихая), большое количество замечаний (в том числе тех, которые не адресованы непосредственно малышу). Всё это может стать причиной нежелания идти в сад.

Как определить причину

Не всегда ребёнок может объяснить, почему именно он не хочет ходить в детсад. Тогда её нужно распознать самому. Психолог рекомендует вести дневник поведения ребёнка и отмечать в нём, когда он ведёт себя спокойно, а когда настроение меняется на агрессивное или испуганное.