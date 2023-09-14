Психолог рассказала о последствиях наказания детей за плохие оценки

Психолог Булгакова: из-за фиксации на отметках дети теряют интерес к учебе
Если регулярно наказывать детей за плохие оценки в школе и хвалить за хорошие, то они могут потерять интерес к учебе, считает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
Лучше сосредоточить внимание на поддержке и мотивации учащихся, отметила она в разговоре с "Общественной службе новостей".
"Ваша задача — эмоциональная поддержка и мотивация, — пояснила психолог. — Всегда помните: оценки менее важны, чем отношения между вами и ребенком. Берегите отношения. Если ребенок получил "двойку" будьте уверены, ему за это уже влетело от учителя".
При выяснении причин плохих оценок специалист советует в первую очередь слушать детей и учитывать, что разные исходные условия и способности детей.
"Помните, что оценки — не повод для скандала или наказания ребенка, а сигнал о том, нужна ли ему помощь в усвоении предмета", — подчеркнула Булгакова.