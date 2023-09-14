Психолог рассказала о последствиях наказания детей за плохие оценки

"Ваша задача — эмоциональная поддержка и мотивация, — пояснила психолог. — Всегда помните: оценки менее важны, чем отношения между вами и ребенком. Берегите отношения. Если ребенок получил "двойку" будьте уверены, ему за это уже влетело от учителя".