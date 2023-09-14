YouTube, соцсети и не только: как ваши дети используют интернет

В компании Movix провели исследование о том, как дети используют интернет. Эксперт компании Иван Шевченко рассказал, что по данным исследования интернет для поиска информации используют – 60% детей, 25% детей любят делать покупки через интернет, а две трети знакомятся и общаются.

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Наиболее интересный контент для детей, это видео, а наиболее популярный видеосервис – Youtube. Дети возрастом от 4 до 11 лет впервые знакомятся с блогерским контентом. Дети с 12 лет предпочитают более сложные темы и блогеров.

Дети 4-8 лет любят смотреть мультфильмы, познавательные программы. Возраст 9-11 лет тоже любят мультики и начинают интересоваться блогерами, подростки смотрят фильмы и сериалы.

Опыт Movix показывает, что у подростков достаточно популярны тарифы, в которые входят книги, музыка и игры, аудитория подобных тарифов состоит на 60% процентов из них. Дети возраста 12-17 лет предпочитают играть в онлайн-игры в компании, и только 10% играют в офлайн игры.

Шевченко отмечает, что несмотря на то, что дети любят видеоконтент, они не забывают и про подкасты.

По словам эксперта, в будущем обычные мультфильмы могут уйти на второй план и появится контент с которым ребенок будет взаимодействовать.