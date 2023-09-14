Как научить ребенка финансовой грамотности

Выдавать карманные деньги ребенку следует с того момента, когда он будет понимать базовые принципы и научится решать элементарные математические задачи, посоветовала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

© Unsplash

В разговоре с «360» финансист подчеркнула, что нужно обговорить сумму, которая будет выделяться, но при этом не выдавать деньги авансом, если из-за просчетов школьник все потратит. При этом ругать или отчитывать ребенка не стоит — это может развить лишние страхи и чувство вины.

"Роль родителя важна именно как наставника, а не как строгого педагога или родителя-критика, который говорит, как поступать с деньгами. Контроль должен быть ненавязчивым и мягким", — пояснила эксперт.

С ребенком следует обсудить, что теперь у него есть карманные деньги, которые он может тратить на свои желания или копить. Колбасина посоветовала также выдать копилку, чтобы было проще откладывать, или же сделать конверты для различных расходов. Финансист подчеркнула, что можно завести банковскую карту. Так родитель сможет отслеживать расходы или заблокировать счет в случае потери карты. Но в такой ситуации появляется риск, что ребенок «не будет чувствовать» деньги и станет просить сверх оговоренной суммы, предупредила эксперт.

Детский и семейный психолог Светлана Морозова в беседе с изданием отметила, что личные средства научат ребенка финансовой грамотности и ответственности. По ее мнению, при этом важно обсуждать, на что выделяются деньги. Она посоветовала избегать ситуаций, когда родитель «платит» за какие-либо достижения или действия, например за мытье посуды или хорошие оценки в школе. Кроме того, ни в коем случае не следует стыдить ребенка за траты.