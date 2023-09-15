Льготы для школьников

Есть понятие «многодетная семья» - в ней трое и более детей. Есть понятие «малоимущие» — это граждане или семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, утвержденного в конкретном регионе.

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Школьникам из многодетных и малоимущих семей положены льготы.

Питание. Размер компенсации от местных властей за питание будет больше, чем у других школьников.

Проезд. Дети могут получить проездные ученические билеты или транспортные карты.

Посещение музеев. Минимум один день в месяц дети могут прийти в музей бесплатно. Некоторые музеи пускают многодетных бесплатно в любой день недели. Например, в Тюмени есть музей Ивана Словцова - туда многодетные могут прийти бесплатно в любое время.

Компенсация расходов на покупку школьной формы. Это правило действует не везде. На поддержку могут рассчитывать малыши из таких семей в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярском крае, Пензенской области и некоторых других регионах. Размер суммы тоже разный: где-то - 4 тысячи, где-то - 10 тысяч на одного ребенка.

Путевки в детские лагеря и санатории. По закону дети из многодетных и малоимущих семей и дети из других льготных категорий имеют право на бесплатные путевки в лагеря и санатории - их распределяет местный орган соцзащиты. Но часто бесплатных путевок выделяют меньше, чем нужно. Информацию о доступных путевках можно узнать в органах соцзащиты и на сайтах детских учреждений.

Основные документы, которые будут нужны для оформления льгот. Имейте в виду, что соцзащита может потребовать что-нибудь еще, например медицинскую справку.

Свидетельство о рождении (оригинал и копия).

Паспорта родителей (оригиналы и копии).