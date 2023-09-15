Названы последствия высоких нагрузок для школьника

Высокие дополнительные нагрузки помимо учебы могут привести к печальным последствиям для школьника. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, последствия могут быть разными - от раздражительности до неврозов и повторяющихся истерик.

"Иногда родители сильно нагружают ребят, и они начинают плохо себя чувствовать: начинается повышенная возбудимость, раздражительность, нервозность, истерики и другие неприятные моменты, которые показывают, что ребенку плохо и он устает. Старшеклассники могут открыто об этом сообщить, в отличие от учеников младших классов", — отметила Наумова.

Она добавила, что при появлении подобных признаков, необходимо срочно снизить нагрузку на ребенка, отказавшись от части кружков и факультативов. При этом нужно учитывать и интересы ребенка, заключила специалист.