Названы последствия высоких нагрузок для школьника
Высокие дополнительные нагрузки помимо учебы могут привести к печальным последствиям для школьника. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.
По ее словам, последствия могут быть разными - от раздражительности до неврозов и повторяющихся истерик.
"Иногда родители сильно нагружают ребят, и они начинают плохо себя чувствовать: начинается повышенная возбудимость, раздражительность, нервозность, истерики и другие неприятные моменты, которые показывают, что ребенку плохо и он устает. Старшеклассники могут открыто об этом сообщить, в отличие от учеников младших классов", — отметила Наумова.
Она добавила, что при появлении подобных признаков, необходимо срочно снизить нагрузку на ребенка, отказавшись от части кружков и факультативов. При этом нужно учитывать и интересы ребенка, заключила специалист.
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова до этого отмечала, что если регулярно наказывать детей за плохие оценки в школе и хвалить за хорошие, то они могут потерять интерес к учебе. Лучше, по ее мнению, сосредоточить внимание на поддержке и мотивации учащихся.