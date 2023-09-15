Что делать, если ребенок не хочет ходить в детский сад

Многие родители сталкиваются с нежеланием детей посещать его, когда для семьи это необходимо — мама с папой на работе, а сидеть с малышом дома некому.

© Секрет Фирмы

К счастью, детские истерики и протесты можно прекратить — для этого нужно воспользоваться одним или несколькими лайфхаками. Какими именно и как они работают, «Секрету» рассказала детский психолог, писатель и блогер Елена Бурьевая.

Видео дня

Что делать, если ребенок не хочет в детский сад

1. Следите за режимом дня

В первую очередь дайте ребёнку с удовольствием начать день — не тащите его в садик ещё сонного.

«Необходимо закладывать время на пробуждение ребёнка, чтобы собраться без спешки и в хорошем настроении. Можно давать ребёнку время поиграть, пообниматься, полежать в кровати, сделать массаж и так далее», — отметила психолог.

Чтобы на всё это утром было время, важно, чтобы ребёнок ложился не слишком поздно, ведь малыш должен выспаться.

2. Смените провожающего

Если ребёнок категорически не хочет выходить из дома и сильно плачет, по возможности, предложите кому-то из членов семьи поводить его в сад. Это может успокоить малыша.

3. Проговаривайте эмоции ребёнка

«Здесь нужно быть зеркалом, а не градусником, то есть не показывать свою реакцию, как вам не нравится, что ребёнок не хочет идти, а проговорить его эмоции. Например, сказать спокойным голосом: «Тебе не хочется идти в детский сад», «Ты бы хотел остаться дома», «Ты плачешь, но всё равно одеваешься, потому что знаешь, что в детский садик нужно ходить», «Детский сад — это место, где находятся детки, пока родители на работе», — продолжила Елена Бурьевая.

Не исключено, что ребёнок ещё поплачет и попросит объятий, но, скорее всего, через несколько минут сам побежит в садик.

4. Не растягивайте прощание

Если малыш плачет, когда вы уже зашли в сад, можно успокоить его, обозначив точное время прощания.

«Нужно поставить будильник и сказать ему: "Смотри, у меня есть пять минут на то, чтобы здесь с тобой пообниматься, поцеловаться, пожалеть, но через пять минут, когда будильник прозвенит, я уйду". В таком случае не стоит растягивать это время, поскольку в итоге вы начинаете нервничать, что уже опаздываете на работу, и ребёнок в итоге не успокоится», — подчеркнула специалист.

Вполне возможно, что до конца малыш не успокоится, но здесь в дело вступает воспитатель, который знает немало способов увлечь ребёнка и переключить его внимание.

«Особенно чувствительным мамам, которые переживают, что ребёнок будет слишком сильно плакать, лучше заранее оговорить с воспитателем, чтобы в случае непрекращающегося плача в течение 20–30 минут ей позвонили и она забрала ребёнка домой», — добавила психолог.

5. Дайте ребенку фотографию

Мамы, другого члена семьи или всех сразу — это поможет, когда малыш соскучится. Маленьким детям сложно удерживать образы в голове, поэтому понадобится бумажное фото. Ещё можно сделать футболку с фотографией — так малышу не придётся заглядывать в шкафчик.

6. Доступно объясните, когда вернетесь

Дети далеко не сразу постигают концепцию времени, поэтому при расставании с малышом лучше не говорить, что за ним придут через два или три часа.

«Лучше сказать конкретно, что придёте после сна или после обеда. То есть нужно назвать действие, которое будет совершено ребёнком, и проговорить, что сейчас он будет завтракать, потом пойдёт, допустим, на музыкальное занятие, после на прогулку, затем у него обед, и после него придёте вы», — объяснила Елена Бурьевая.

7. Не обманывайте ребенка

Не говорите, что вернётесь совсем скоро или что в садик нужно только сегодня. Честно объясните, как часто необходимо ходить в детсад и сколько времени там находиться. Что ещё поможет малышу

Разные активности помогают снять эмоциональное напряжение у ребёнка, снизить уровень стресса и агрессии, а ещё успешно проходить адаптацию к садику.

Психолог рекомендует:

лепить из пластилина;

рисовать;

играть в сенсорные игры с водой, льдом и песком;

уделять внимание физической активности;

минимизировать использование гаджетов;

соблюдать чёткий режим дня;

проявлять любовь — обниматься и целоваться с малышом.