Почему грызть ручку опасно? Врач предупредила о последствиях привычки

Терапевт Тимощенко предупредила о последствиях привычки грязь ручку. Любителей грызть ручки и фломастеры можно встретить как среди детей, так и среди взрослых. По словам многих психологов, такая, казалось бы, безобидная привычка избавляет от стресса и снимает нервное напряжения. Вот только безобидной назвать её всё же нельзя. И есть несколько причин.

© Секрет фирмы

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что грызущий ручку и другие канцелярские принадлежности человек может поранить губы и слизистую рта.

Видео дня

«Грозит негативное механическое воздействие на зубы, в частности повреждение эмали зубов, появление на ней трещин и избыточное стирание. Кроме того, может формироваться неправильный прикус, что негативно влияет на мышечный и связочный аппарат нижней челюсти, — объяснила Тимощенко.

Она отметила, что если ребенок грызёт ручки или фломастеры, он рискует откусить и проглотить кусочки пластика, а также чернила.

А ещё с поверхности ручки или карандаша в рот могут попасть микроорганизмы, что повышает риск развития инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Проще говоря, можно отравиться чернилами или повредить пластиковыми или другими частичками внутренние органы.

Другие вредные привычки, разрушающие зубы

Ранее стоматолог Ирина Никитина перечислила действия, из-за которых инфекции попадают в десну и вызывают воспаления. Прежде всего это постоянное использование деревянных зубочисток и желание погрызть ногти, карандаш или другие предметы, о чем мы говорили выше.

Привычка что-то грызть ещё и повышает риск занести патогенную микрофлору в рот, предупредила врач. Не рекомендует эксперт и сосать палец, а ведь дети так любят это делать. Дело в том, что из-за такой привычки происходит патология развития прикуса — зубные ряды приобретают форму арки.

Ещё одна опасная привычка по мнению врача — постоянно что-то жевать, в частности печенья или хлопья. Это провоцирует развитие кариеса. Дело в том, что промежуток между приёмами пищи должен быть минимум два часа, чтобы слюна могла восстановить кислотно-щелочной баланс во рту и предотвратить разрушение эмали.