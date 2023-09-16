В Госдуме заявили об отсутствии необходимости введения допмер из-за заболеваемости

Масочный режим не будут вводить в Госдуме, сообщили ТАСС в пресс-службе палаты парламента. "В Госдуме масочный режим вводиться не будет", — сказали в ведомстве. В свою очередь в Роспотребнадзоре рассказали, что не планируют вводить повсеместные ограничения, если для этого не будет серьезных оснований, и уточнили, что учреждения локально могут вводить такие меры, как масочный режим, на определенный период. До этого в Доме правительства объявили о введении дополнительных профилактических мер, в том числе масочного режима, в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Как стало известно, ученые выявили новый субвариант коронавируса "Пирола", который, считают специалисты, вызовет новую волну заболеваемости в России совместно с вариантом "Эрис", случаи заражения которым уже были зафиксированы на территории страны.