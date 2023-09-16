Минздрав поручил вводить масочный режим в больницах РФ при росте заболеваемости

Российским регионам поручено в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медперсонала, цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. "Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью", - расказал он. Кузнецов отметил, что также поручено сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов и проработать усиление участковой и инфекционной служб. Между тем сегодня эпидемиологическая обстановка в стране оценивается как стабильная, несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанным с возвращением россиян из отпусков и началом нового учебного года, уточнил Кузнецов. До этого Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости масочного режима в РФ. В Доме правительства объявили о введении масочного режима.