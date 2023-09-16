Детская мода на осень 2023 года: на какие тенденции обратить внимание

Для любых родителей становится актуальным вопрос подбора предметов гардероба для их ребенка. Вещи подбираются с учетом того, чтобы быть комфортными в носке, соответствовать погодным условиям и обеспечивать стильный вид. Поможет справиться с задачей детская мода на осень 2023 года, представленная разнообразными тенденциями. О том, на какие моменты обращать внимание при подборе гардероба, подскажет Клео.ру.

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Основные тенденции и тренды

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Дизайнеры уделяют внимание созданию детского гардероба с не меньшей тщательностью, чем взрослого. Оригинальные вещи помогут воплотить невероятно стильные образы. Клео.ру рекомендуется обратить внимание на следующие модные тенденции:

Вне конкуренции продолжает оставаться одежда, которая обеспечивает комфорт и позволяет детям активно двигаться. Данным требованиям соответствует направление оверсайз. Удобные застежки, эластичные ткани и просторный крой пользуются популярностью среди маленьких модников и их родителей.

Детская мода часто включает в себя яркие и насыщенные цвета, а также разнообразные принты, такие как анималистика, цветы, герои мультфильмов, броская геометрия и многое другое.

Все больше марок предлагают унисекс-одежду, которая не привязана к полу ребенка. Это способствует более свободному самовыражению, а также облегчает процесс сочетаемости предметов гардероба между собой.

Яркий запоминающийся лук помогут воплотить вещи, дополненные светоотражающими полосками и вставками, нашивками насыщенных оттенков, ткани с металлизированным эффектом.

Ретро стиль становится невероятно популярным и нашел свое отражение в дизайнерских коллекциях. Многие модные тенденции из прошлых десятилетий возвращаются в детскую моду. Особенно это прослеживается при подборе гардероба для девочек, которым предлагаются платья с пышной расклешенной юбкой, спортивные костюмы с рукавами «летучая мышь» и яркими диагональными вставками.

Растет интерес к одежде, изготовленной из экологически чистых и устойчивых материалов. Пользуются популярностью натуральные ткани, органично вписывающиеся в стиль бохо.

Обувь и аксессуары

Осенняя обувь и аксессуары для детей должны быть подходящими для переменчивой и прохладной погоды. Клео.ру предлагает обратить внимание на следующие модные тенденции, подбирая обувные модели для ребенка:

Резиновые утепленные сапоги, которые обеспечат защиту от дождя и грязи. Они могут быть оснащены интересными принтами, привносящими яркие нотки в пасмурные дни.

Ботинки на молнии или с липучками легко надевать и снимать, что удобно для детей и их родителей. Пользуются популярностью модель с функциональной змейкой сбоку и декоративной шнуровкой в передней части. Для более холодных дней стоит рассмотреть ботинки с утеплителем, которые обеспечат тепло и комфорт.

Утепленные кеды или кроссовки незаменимы для дополнения спортивного стиля. Обувь сочетают с теплыми трикотажными костюмами, джинсами всевозможных фасонов.

Клео.ру рекомендует подобрать следующие аксессуары при пополнении детского гардероба:

Теплые шапки и варежки обязательны в осеннем гардеробе детей. Изюминкой образа выступят аксессуары, выполненные в ярких расцветках, содержащие скандинавские мотивы. Игривые нотки в лук девочек привнесет шапка-кошка, с двумя пушистыми помпонами, изображающими ушки.

Шарфы и снуды помогут защитить шею от холода и ветра. Выбирайте мягкие и теплые материалы, приятные к телу и обеспечивающие комфорт в носке. В тренде продолжают оставаться полосатые принты.

В осенние дни часто идет дождь, поэтому зонты могут пригодиться для защиты от непогоды на пути в школу или детский сад. Ребенок оценит аксессуар, дополненный яркими рисунками.

Подходящие сумки и рюкзаки для школы или занятий важны, чтобы дети могли удобно переносить свои вещи. Особой прочностью характеризуется аксессуар из натуральной кожи. На переднюю часть рюкзака наносятся яркие мультяшные принты, надписи и прочие дополнения.

Бюджетные варианты и экономия

Подбор бюджетного детского гардероба на осень может быть доступным и разумным, если вы учитываете следующие советы, подборку которых предлагает Клео.ру:

Составьте список необходимых вещей. Прежде чем отправиться за покупками, определитесь с тем, что действительно нужно вашему ребенку на эту осень. Составьте список, чтобы избежать лишних расходов.

Ищите скидки и распродажи. Просматривайте рекламы, акции, изучайте распродажи в разных магазинах. Если удастся найти выгодное предложение, это поможет существенно сэкономить на приобретении детских вещей.

Обратите внимание на местные магазины и рынки. Иногда они предлагают хорошие цены на детскую одежду. Вы можете найти бюджетные варианты, не совершая поездки в модные торговые точки.

Покупайте базовые предметы одежды, которые можно легко комбинировать между собой. Например, хорошим решением будет приобрести пару пар джинсов, нейтральные свитера и рубашки. Они могут служить основой гардероба и уменьшить количество вещей, которые вам нужно купить.

При выборе бюджетных вещей обращайте внимание на качество материалов и пошива. Это поможет вам сохранить одежду в лучшем состоянии на долгое время. Залогом хорошего качества выступают натуральные ткани, которые обеспечат ребенку комфорт в носке.

Если у вас есть возможность, купите одежду на несколько размеров вперед. Это может быть выгодно, так как вы сможете использовать вещи в следующем сезоне, когда ребенок вырастет.

Пересмотрите хорошо сохранившуюся одежду старших детей, которую младший ребенок может использовать, а также унаследованную одежду от родственников.

Проявляйте творчество при подборе детского гардероба. Ручная работа поможет новые элементы в гардероб вашего ребенка и создать индивидуальный стиль без больших затрат.

Подведем итог