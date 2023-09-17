Эндокринолог: если ребёнок не хочет есть, это может быть неофобией

Эндокринолог Сидорова: если ребёнок не хочет есть, это может быть неофобией. Бывает так, что ребёнок наотрез отказывается пробовать печень или рыбу, грибы или капусту. Даже не взяв их в рот, он уверен, что вы предлагаете какую-то гадость. Признаться, и многие взрослые подвержены такому подходу к еде. Но излишняя избирательность опасна и может угрожать здоровью, потому что рацион перестаёт удовлетворять физиологическим потребностям. Это проявление так называемой пищевой неофобии.

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Что такое пищевая неофобия

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Существует теория, что так проявляется защитный механизм, который достался нам от далеких предков. Он позволял людям выживать, избегая отравления от употребления неизвестных растений.

Избирательным аппетитом, по данным исследований, страдает до 60% детей.

Причины пищевой неофобии

Если родитель сталкивается с тем, что чадо принципиально не ест определённые продукты, то это не обязательно значит, что он вредничает. Нужно понять причины такого поведения ребенка.

1. Гипо- или гиперчувствительность

Ребенок может чересчур остро реагировать на определённые вкусы или консистенцию продуктов — например, на косточки в рыбе или прожилки в куске мяса.

2. Индивидуальная непереносимость

Если у ребенка с рождения была аллергия на продукт или индивидуальная непереносимость, он мог запомнить неприятные чувства после еды. Так что в итоге они пытаются избегать того, что напоминает о «плохой» пище.

3. Непонимание, как нужно есть продукт

Маленький ребенок не всегда знает, как правильно есть то или иное блюдо. Например, ему нравятся печень или манная каша, потому что они мягкие и их не нужно долго жевать. А вот свежее яблоко или мясо нужно усиленно жевать, что может не нравиться малышу.

4. Сформированные пищевые привычки

Если ребенок с малых лет по какой-то причине отказывается от еды, родители порой полностью убирают её из рациона. Но это неправильная тактика, нужно приучать малыша к различным продуктам в течение года, иначе потом он всю жизнь будет не любить продукты, от которых отказался в раннем детстве.

5. Навязанное пищевое поведение

Иногда родители сами виноваты в том, что ребенок растет привередой. Маленькие дети чаще всего не сами решают, что они будут есть — попросту едят, что дают. Если в семье любимое блюдо — жареная картошка, а на столе всё время лежат чипсы и конфеты, то не стоит удивляться, что чадо потом будет отказываться от здоровой пищи.

Как справиться с пищевой неофобией у детей

ребёнок отстает в развитии, теряет в весе;

накормить ребёнка можно только дома, а в гостях или общественных местах это доставляет дискомфорт или по какой-то причине невозможно;

в рационе малыша менее 20 продуктов — не хватает разнообразия, организм не получает нужных для развития нутриентов. Чтобы решить проблему пищевой избирательности, нужно посмотреть, насколько она опасна для здоровья ребёнка. Обращаться к специалисту нужно, если:

Лучше всего пойти к педиатру, который даст направление на анализы и консультации узких специалистов. Если у вашего ребёнка найдут диагноз, то ему назначат нужное лечение.

Расстройство пищевого поведения у взрослых

Нередко неофобия с годами перетекает в настоящее расстройство пищевого поведения у взрослых. При РПП нарушается связь с собственным телом.

Ранее «Секрет» сообщал, что расстройство пищевого поведение может передаваться по наследству. А ещё причиной заболевания могут быть биологические, психологические, социокультурные или семейные факторы. Поэтому у детей, родители которых страдают расстройством, часто оно также проявляется. Кроме этого, пищевое поведение связано с нейромедиаторами серотонином и дофамином.

булимии — патологическом переедании, после чего человек испытывает приступ раскаяния и избавляется от лишней еды;

анорексии — патологическом отказе от еды из-за отсутствия аппетита и чувства голода;

переедании;

рвоте, вызванной психическими расстройствами. Врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская рассказала, что расстройство пищевого поведения может проявляться в: