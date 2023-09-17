Родителям рассказали, чем полезна детская скука
Специалисты Госуслуг пояснили, что скучающее чадо способно найти необычное решение задач и обработать информацию лучше тех, кто просто расслаблен или даже сконцентрирован.
Прежде всего при скуке у ребенка есть возможность заметить окружающий мир и себя в нем. Когда он скучает, начинает рассматривать себя и все, что находится рядом.
В этот же момент развивается самостоятельность. Если ребенку никто не предлагает занятия, он ищет их сам.
При скуке организм также расслабляется, в этот момент отсутствует нагрузка на нервную систему. Мозгу нужно спокойное время ничегонеделания, чтобы обработать и закрепить новые знания.
К тому же при скуке развивается фантазия ребенка, и он больше начинает понимать себя. Например, если он ничем не занят, у него есть время подумать над отношениями со сверстниками или как уговорить родителей на покупку собаки.