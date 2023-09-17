Родителям рассказали, чем полезна детская скука

Специалисты Госуслуг пояснили, что скучающее чадо способно найти необычное решение задач и обработать информацию лучше тех, кто просто расслаблен или даже сконцентрирован.

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Прежде всего при скуке у ребенка есть возможность заметить окружающий мир и себя в нем. Когда он скучает, начинает рассматривать себя и все, что находится рядом.

В этот же момент развивается самостоятельность. Если ребенку никто не предлагает занятия, он ищет их сам.

При скуке организм также расслабляется, в этот момент отсутствует нагрузка на нервную систему. Мозгу нужно спокойное время ничегонеделания, чтобы обработать и закрепить новые знания.