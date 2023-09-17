Фигурист Костомаров опубликовал видео, как он чеканит мяч в протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как чеканит футбольный мяч протезами на ногах. "Разминка перед шоу", — подписал ролик Костомаров. Фигурист, который после ампутаций стоп, учиться жить на протезах принимает участие в шоу серебряного призера Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха "Письма любви". В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы. 22 августа Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Авербуха "Письма любви", которое прошло в Сочи.