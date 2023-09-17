Приведут к проблемам в семье: какие подарки не стоит дарить ребенку

Некоторые презенты со временем могут стать головной болью родителей

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Каждый родитель старается порадовать своего ребенка. Самый простой способ – преподнести ему подарок, о котором он давно мечтает. Однако взрослым нужно помнить, что они несут ответственность за каждый свой поступок и дальнейшее развитие событий. Так, некоторые подарки могут в будущем негативным образом сказаться на отношениях в семье. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие презенты лучше не дарить любимому чаду.

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ИСТОЧНИКИ ССОР

Перед тем, как порадовать ребенка новым подарком, хорошенько продумайте, как он будет ним пользоваться. Сегодня многие взрослые столкнулись с огромной проблемой, которая касается бесконечного зависания детей в различных гаджетах. Ребенок может очень быстро пристраститься к виртуальному миру и все свободное время будет проводить, уткнувшись в телефон или играя в приставку. Когда родители постараются вернуть малыша в реальность, может начаться конфликт. Лучше и вовсе не дарить ребенку игровую приставку, чем потом наказывать его за зависимость от нее. Особенно это касается маленьких детей до 12-14 лет.

ИГРУШКИ НА ОДИН РАЗ

Огромный плюшевый медведь или заяц выглядят очень эффектно. Ребенок наверняка будет рад, когда получит такую зверушку в подарок. Однако следует мыслить в долгую, очевидно, что большие плюшевые игрушки – всего лишь огромный пылесборник, который будет только занимать место в квартире. Никакой развивающей или любой другой полезной функции такие подарки не несут.

ПОДАРОК ДЛЯ СЕБЯ

Нередко состоявшиеся взрослые люди вспоминают «тяжелое детство» и отсутствие игрушек, о которых они когда-то мечтали. Не стоит поддаваться соблазну и дарить ребенку то, чего много лет назад лишили вас. В первую очередь, нужно думать о малыше. Если молодая мама всегда хотела иметь модную куклу Барби с домиком и набором маленькой мебели, это совсем не значит, что ее дочь хочет того же. Не стоит маскировать свои желания под стремление угодить ребенку.

ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

При покупке подарка для ребенка обязательно обращайте внимание на возрастной ограничитель. Некоторые развивающие наборы содержат мелкие детали, которые могут поранить малыша. Как известно, маленькие детки все тянут в рот, ребенку ничего не стоит съесть маленький шарик из набора. Также отдавайте предпочтение исключительно высококачественным изделиям, дешевый пластик может быть токсичным и нанесет вред здоровью вашего ребенка.

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