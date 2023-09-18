Доктор Абакумов: защищаем здоровье ребенка осенью

Осень — время простуд, ангин и гриппа. Особенно часто болеют дети, что создает проблемы для всех членов семьи. Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как защитить здоровье ребенка в осеннюю пору года.

«Типичная осень родителя - это видеть сопли и очередь к педиатру чаще, чем золотую листву. Чтобы такого не было - одеваем иммунитет в броню повышенной защиты. Особенно сейчас, когда по миру опять гуляет ковид под названием «Эрис», - отмечает доктор.

Видео дня

Он сравнивает работу иммунной системы с игрой» Мемо». Антитела ведут себя также, как в картинках. При нападении противника (вируса или бактерии), система находит их, определяет и активирует белки-защитники, которые ведут борьбу с захватчиками. У каждого человека есть врожденный иммунитет, а есть еще и приобретенный, который он способен менять в течение своей жизни. Доктор Абакумов ратует за пять шагов, которые помогут повысить иммунитет ребенка.

«Ничего нового о рационе питания не скажу: сахар, красители и консерванты - в мусорку. На столе - свежие овощи, фрукты с витаминами С, А, Е: картофель, морковь, апельсины. В фаворитах: домашние супы, каши, рыба», - перечисляет врач.

Вторым шагом для ребенка должен стать активный образ жизни. Сидеть дома за компьютером — путь к болезням, поэтому надо найти ему секцию по душе и заставить чаще быть на свежем воздухе. Активностей должно быть как можно больше. Третье — закаливание. Надо сделать нормой теплые и прохладные водные процедуры. Главное здесь — обойтись без фанатизма и резко температуру не снижать.

Также для профилактики нужно принимать некоторые лекарства, которые работают на защиту организма. Прежде всего это пребиотики, а подходящий препарат для вас посоветует лечащий врач. Пятый шаг — чистота и гигиена. Необходимо следить, чтобы ребенок чистил зубы утром и вечером, а после улицы всегда тщательно мыть руки. Это доктор называет «основой основ».

«В 2023 году фраза «избегайте стресса» звучит как шутка. Но если мама или папа вечно ругаются или раздражены - организм малыша ослабевает. Хороший иммунитет — это спокойная атмосфера любви и поддержки в доме», - говорит Абакумов. Ко всему прочему ребенку нужен долгий и здоровый сон. В возрасте 4-5 лет надо спать 13 часов, в 6-7 лет — 12 часов, а подросткам — не менее 9 часов. Ну и после сна в обязательном порядке — утренняя зарядка.