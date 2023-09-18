Что делать, если друзья плохо влияют на ребенка

Запрещая ребёнку общаться с друзьями, родители превращаются во врагов. В этом случае у вашего сына или дочери три пути: либо втайне продолжать дружить, с кем они хотят. Тогда появляются секреты от мамы с папой, а доверие в семье исчезает.

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Реже чадо может послушаться и бросить близких друзей. Но тогда ему будет сложно заводить новых приятелей, ведь на дружбу нужно разрешение родителей.

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Третий вариант — открытая борьба, когда ребёнок встаёт в позу: «С кем хочу, с тем и дружу».

В этом случае в семье разгорается маленькая война, рассказала aif.ru психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова.

В общем, куда ни посмотри, всюду одни проблемы. Поэтому сам запрет с кем-то общаться выглядит абсурдно, считает специалист. Лучше обсудите с ребёнком, что вас тревожит, и выслушайте, как он смотрит на ситуацию.

Плохое влияние

Почему ребёнок в принципе попадает в плохую компанию (с точки зрения родителей, конечно)? Одна из причин — он не находит своего места в семье, уверена Василькова. В этом случае родители сильно ограничивают своё дитятко, расписывают, что и как ему надо делать. Когда опека переходит все разумные пределы, школьник понимает, что не соответствует требованиям и выбирает то окружение, где может самоутвердиться, показать, что он взрослый. Такие дети могут быть лидерами группы, рассказала специалист. Чтобы показать свой характер, подросток может начать материться, пить и курить. Родителям в этом случае кажется, что это друзья так пагубно влияют на сына или дочь.

«На самом деле они совершенно не готовы увидеть то, что это результат довольно жёсткого домашнего режима, когда у ребёнка не спрашивают его мнения, когда ребёнку не позволяют решать самому, когда мнение ребёнка не учитывается — "тебе этого не надо"», — объяснила психолог.

Когда отличник выбирает дружбу с двоечником и через какое-то время сам начинает скатываться по учёбе, важно понять, почему так происходит — какую потребность ребёнок закрывает рядом с таким внешне неуспешным другом. Если родители разгадали загадку, то надо ещё придумать, как дать необходимое ребёнку, чтобы ему не приходилось дружить с кем-то, кто на него плохо влияет. Василькова советует в этом случае посоветоваться с психологом или самому начать замечать, что происходит с ребёнком и в чём он нуждается. Тогда он и будет выбирать друзей другого плана.

Как завести друзей

Американский педагог Дейл Карнеги сформулировал несколько правил, помогающих свободно общаться и легче заводить друзей. Вот они.

Искренний интерес

Проявляйте искренний интерес к людям, уделите им внимание.

Умение слушать

Идеальный собеседник — это тот, кто умеет слушать. Человек охотнее вам откроется и наверняка посчитает вас приятным в общении.

Выбор интересных тем

Если вы узнали, что интересно вашему собеседнику, остановитесь на этом подробнее. Тем самым вы настроите человека на позитивное общение.

Богатая речь

Старайтесь расширять свой словарный запас, используйте жесты и мимику, чтобы лучше доносить свои мысли.

Похвала, но не лесть

Старайтесь отмечать те качества или поступки, которые действительно нравятся вам в собеседнике. А вот откровенная лесть многих разочарует.

Уважение к чужому мнению

Не обязательно поддакивать каждому слову нового знакомого. Вы вполне можете сообщить, что имеете другое мнение и аргументированно его обосновать. Главное — не переходите на личности, уважайте вашего собеседника. Критика должна быть аккуратной.

Признание ошибок