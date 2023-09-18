Как подрабатывают школьники и не сказывается ли это на учебе

Треть школьников подрабатывали летом 2023 года. Причем более половины российских детей и подростков — 56 процентов — хотели бы продолжать работать в течение года и совмещать это с учебой. Эксперты размышляют о том, готова ли сегодняшняя молодежь трудиться и не скажется ли это на их успехах в учебе.

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Школьников всегда надо чем-то занимать

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Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета:

— Сегодня многие подростки действительно готовы работать. Это не означает, что они будут трудиться с утра до вечера. Школьники вполне могут себе позволить пойти подработать. И все это для того, чтобы почувствовать себя взрослым, нужным. И при этом получать деньги, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрения. Недавно я услышал разговор двух подростков, которые обсуждали возможность трудоустройства. И понял, что они ее правда ценят. У них нет иждивенческих настроений по поводу того, что родители будут их кормить до 40 лет. То, что они готовы работать во время учебы, совершенно нормально. Их органичное восприятие того, что учеба и работа — процессы, которые можно совмещать, можно считать абсолютно позитивным моментом. И то, что, как показали опросы, более половины подростков готовых совмещать труд с учебой, тоже хороший показатель. Современные ребята решаются на такой шаг не от бедности.

Я читал воспоминания наших дедов, которые чаще всего шли работать, чтобы помогать своим мамам воспитывать остальных детей. Нынешней молодежью движут совершенно другие цели. В первую очередь это желание самоутвердиться, доказать самому себе: я не пустышка! Я могу что-то менять в этом мире, быть полезным и распоряжаться своими собственными деньгами.

Не будет ли это мешать учебе? Мне кажется, тут все зависит от нагрузки. При этом, если такая нагрузка будет сильной, но интересной, ребенок откажется от работы в пользу учебы и будет мотивирован получать знания. Но все же это должен быть только его выбор. Если школьник учится в очень сильном графике с большими нагрузками и ему это нравится, то человек может понять, как много он может успевать. Моя средняя дочь подрабатывала летом. Хотела это делать еще и зимой. Но ей дали такую сильную нагрузку, записали в школу психологии при МГУ, где ведутся очень интересные проекты. И она в это углубилась. Когда она работала, то была счастлива. Но и, получив другую нагрузку, поняла, что довольна.

Так что работой дети могут заполнить некую пустоту, если за них это не сделали взрослые. Другое дело, что в некоторых случаях они не могут этого делать. Что касается моей дочки: ей очень нравилась работа бариста, но директор кафе попросил ее «убрать», хотя она устраивала коллектив. Но во время любой проверки, которая появилась бы в торговом центре, «прилетело» бы как его директору, так и руководителю кафе за использование детского труда.

Комментарии:

Clever Boy:

— А где же эту «интересную нагрузку» в школе найти? Старшеклассников натаскивают на экзаменационные тесты, и все. У учителей просто нет возможности подавать знания интересно для молодого поколения.

Спелое яблочко:

— Ох уж эти эгоцентричные подростки, мечтающие, чтобы весь мир крутился только вокруг них... Желание самоутвердиться еще никогда до хорошего не доводило.

Алекса:

— Это у молодежи-то нет иждивенческих настроений? Да сейчас даже взрослые лбы с родителями живут и, как Золушки, сбегают со свиданий пораньше, потому что «надо вернуться до полуночи, чтобы мамочка не волновалась». Очень хочется ошибаться насчет подростков. Очень.

Эльвира К.:

— По-доброму завидую людям, которые счастливы оттого, что работают...

Подготовка к будущей жизни, закаляющая характер

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России:

— Я отношусь к такому стремлению школьников положительно, потому что это замечательная практика. На сегодняшний день у ребят есть все возможности для ее реализации. При этом совмещение работы и учебы может происходить не только в период каникул: на мой взгляд, это закаляет учеников и готовит их к взрослой жизни.

Однако для меня важно одно условие. Совмещать надо гармонично, чтобы везде успевать, в том числе осваивать программу вовремя. Учитывая, что трудовую деятельность в основном начинают ученики старших классов, им необходимо помнить про Основной и Единый государственные экзамены, которые никто не отменял.

Безусловно, совмещение может сказаться на их успеваемости, но в такой ситуации все зависит от самих учащихся и их личных качеств. Таких ребят немного, и я очень их уважаю.

Помимо самих школьников, в вопросе трудоустройства участвуют и родители, от которых зависит образ жизни детей. Важны отношения внутри семьи. Иногда бывают ситуации, когда не очень благоприятное финансовое положение у родителей или одного из них, и тогда парень или девушка идет работать и параллельно продолжает учиться. Ученик вырабатывает волю, целеустремленность и умение концентрироваться, грамотно распоряжаться своим временем и финансами.

Очень часто дети, у которых родители заняты в какой-то одной сфере, непринужденно проникаются интересом к этой среде. И это позволяет им еще в школьные годы начать трудовую деятельность и сформировать некую профессиональную династию. При этом сферы бывают самые разные — начиная от ИТ-специалистов и заканчивая режиссурой.

В моей практике не раз были случаи, когда учащемуся приходилось совмещать учебу с работой. Да что уж далеко ходить, и у меня самого такая же судьба.

Моя мама, которая тоже работала педагогом, была инвалидом, и я был вынужден идти на предприятие, чтобы работать электромехаником по ночам, когда учился на первом курсе университета на дневной форме. Зарабатывал деньги и помогал матери. И от этого стал только крепче и закаленнее.

Комментарии:

Роман Кашин:

— Я сам выбрал профессию после того, как поработал летом у папы на стройке. Сейчас своя фирма, хорошая зарплата, да и на образование свое не жалуюсь. Тут больше от самого ребенка зависит. Если ему учеба не интересна, то хоть работай, хоть не работай — знаний в голове не прибавится.

Олеся Тюльпанова:

— Да понятное дело, что ОГЭ и ЕГЭ отменять для работающих школьников не будут, но что все так носятся-то с ними? Ну не сдаст в этом году, подготовится и сдаст в следующем. Как минимум будут деньги репетитора себе нанять.

Без ущерба для знаний ребенка

Станислав Супрунов, член правления «Опоры России»:

— Похвально, что дети у нас стремятся начинать трудовую деятельность как можно раньше. Это значит, что они не планируют вырасти лентяями, а хотят уже с молодых лет работать во благо общества и получать за это некоторое вознаграждение.

Но все же я считаю, что в таком возрасте должен быть приоритет в учебе — она должна стоять на первом месте. От того, как они будут учиться, будут зависеть их уровень образования, польза, которую они могут принести обществу, и будущая зарплата. Работа для школьников должна быть хобби, без ущерба для получения знаний.

Безусловно, есть законы, касающиеся приема на работу лиц, не достигших 18 лет. Работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для них: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Подросток 14 лет, получивший общее образование, может привлекаться для выполнения легкого труда, если один из родителей подпишет письменное согласие. При совмещении с учебой рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

Не каждый работодатель сможет позволить себе взять на работу ребенка, тем более неквалифицированного. К тому же дети не могут трудиться в опасных сферах. И это не только занятость на заводе или производстве. Рискованной может быть и деятельность курьера. Например, ребенок может попасть во время передвижений по городу в опасные ситуации, в которых возможна угроза его жизни и здоровью. Всегда надо помнить, что работодатель несет ответственность за своего юного сотрудника в период его рабочих часов.

Я бы порекомендовал выбирать квалифицированные сферы, в которых можно обрести важные навыки. Это ИТ и программирование.

Тем более что это поколение с ранних лет работает с гаджетами. Условно говоря, дети с шести-семи лет уже могут знать несколько языков программирования и разрабатывать игры. Соответственно, если их «переключить» в прикладную сферу в какую-нибудь компанию, то к выпуску из школы они будут понимать, в каком направлении им стоит развивать навыки.

Комментарии:

Брайн Квинн:

— Если бы еще все работодатели соблюдали эти законодательные ограничения! Ребенок работал продавцом-консультантом, и его нагружали дополнительными сменами сверх меры. Благо, он быстро оттуда сбежал.

Молодежь рано познает мир взрослых

Светалана Колосова, кандидат психологических наук:

— При всех положительных моментах того, что ученики в свободное время начинают работать, в этом есть и несколько совершенно отрицательных.

Работа работе рознь. Надо понимать, что есть дети, которые откровенно не хотят учиться и идут работать. Придя в школу, они менее внимательно слушают учителей. А почувствовав вкус первых денег, например от работы официантами в барах или вечерних кафе, у них полностью пропадает мотивация к учебе. Это история, когда человек получает «быстрые» деньги. И при этом начинает думать: какой смысл учиться дальше в школе или в каком-то там высшем учебном заведении, когда каждый день у них выходит живой «чай», живые деньги. А с этим и веселье, и вечеринки. Приходишь когда хочешь, ложишься когда хочешь... Устанавливается свой распорядок жизни.

Поэтому есть в ней такие моменты, которые действуют на подростка негативно. Они рано познают взрослую жизнь со всеми ее особенностями. Человек может сказать родителям на все их замечания: «Отстаньте. Это мои деньги, и я могу покупать на них все что мне заблагорассудится! Я заработал эти деньги и не надо ко мне лезть со своими советами и замечаниями».

Такая категория ребят, бросающих учебу в школе и не желающих развиваться дальше, конечно, есть. Они не считают для себя возможным вкладывать в учебу силы, время и здоровье.

Кроме того, они могут познакомиться раньше остальных с теми сторонами взрослой жизни, которые бывают не очень симпатичны. Например, подросток может начать курить, нецензурно выражаться, выпивать, и все потому, что это атрибутика некоторых видов работы.

К тому же есть ряд нюансов, связанных с опасностью. Например, зарплата у тех же доставщиков еды начисляется от количества доставок. Поэтому они вынуждены перемещаться в пространстве с очень большой скоростью. Вот и мчатся они на своих велосипедах, электросамокатах во весь опор. Но ребенок есть ребенок. И концентрация движений у него зачастую бывает не такой, как у взрослого человека. Да и чувство опасности зачастую напрочь отсутствует. Поэтому надо очень четко отслеживать риски работы, на которую молодой человек хочет устроиться.

Комментарии:

Маргарита Борисовна:

— Моя внучка окончила девятый класс и тоже захотела почувствовать себя взрослой. Заработала немного денег — и что бы вы думали? Спустила все на какую-то ерунду. Какие-то карточки с мультяшками, браслетики, помады... Я ей говорю: «Сонечка, положила бы ты деньги в конвертик, потом на что-нибудь ценное бы потратила». А она мне: «Ты, ба, ничего не понимаешь, это же новая помада, которую все в интернете хвалят, а ценное мне и родители купят». И не переубедишь же никак! Упертые все пошли.

Абрикосов Leo:

— Что это за профессии такие, где учат курить и пить. Не стоит недооценивать школьников. Они в своем большинстве, наоборот, за здоровый образ жизни выступают, за разумное потребление, за уважение личных границ. Уверен, что, если им и предложат сигареты, они вежливо откажутся.

Современные подростки совсем малыши

Анна Сапрыкина, историк педагогики:

— Включение во взрослую жизнь, в работы взрослых для ребенка в традиционном обществе — важнейшая часть социализации, обучения и воспитания. Это органичное и постепенное освоение культуры и ценностей общества, что невероятно важно — так прививается чувство ответственности. Сын крестьянина лет с пяти начинал помогать родителям в крестьянских работах, к подростковому возрасту становился полноценным работником, кормильцем семьи, сын казака осваивал навыки воинского дела также лет с шести-семи, сын купца начинал помогать в лавке, ездить на закупки и переговоры также с самого детства — так, чтобы к юности стать не просто помощником, а настоящим компаньоном родителей.

Когда школьное образование стало в обществе популярным, дети стали учиться в начальных школах, в гимназиях — но зачастую также продолжали совмещать учебу и работу, но, конечно, эта работа уже не могла быть настолько серьезной, скорее это было освоением родительской профессии, например на каникулах.

Но сегодня ребенок до 18 лет — все еще ребенок, который живет в нетрадиционно детской ситуации обучения.

К этому возрасту он все еще малыш, не готовый к ответственности и вызовам взрослой жизни. После уроков, на выходных и каникулах многие дети просто болтаются без дела, сидят в соцсетях, ищут ярких и острых ощущений, и нередко это все оказывается разрушительным для здоровья духовного, душевного и физического.

Посильная работа — возможность социализировать подростков, занять их полезным делом, подготовить их ко взрослой жизни.

С другой стороны, учеба для ребенка, особенно в старших классах, — это огромная нагрузка, сегодня учеба — это и есть работа ребенка, какие-то серьезные дополнительные виды деятельности могут быть физически невыносимы. Порой старшеклассники поесть и поспать нормально не могут, какая тут может быть работа? Заниматься «взрослыми» видами деятельности, помогать папе, маме, дедушке, самому заниматься и оплачиваемой, и волонтерской деятельностью — невероятно полезно для социализации подростка. Эта деятельность вынимает ребенка из специфической среды сверстников, позволяет ребенку увидеть, как устроен мир, отношения, какие бывают заботы, особенности взрослой жизни — так дети смогут адекватнее оценивать себя, смогут лучше ориентироваться в выборе профессии, жизненного пути, с большей ответственностью подойти к учебе.

Комментарии:

Лера:

— Мне 28 лет, и мне кажется, что я до сих пор не готова к вызовам взрослой жизни...

— Ну конечно, давайте про «тогдашних» детей вспомним... Напомню, что раньше и в 15 лет рожали. Дайте возможность детям быть детьми. Повзрослеть они успеют.

Мама маленьких крольчат: