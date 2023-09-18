Первокласснику не понравилось в школе: что делать родителям

С начала учебного года прошло чуть больше двух недель. Одни первоклашки уже обзавелись друзьями, привыкли к ранним подъемам и вечерами с удовольствием складывают в рюкзак разноцветную канцелярию с любимыми персонажами. Другим сложно адаптироваться к школьной жизни так быстро: особенно болезненно в нее втягиваются ребята, не посещавшие подготовительный класс, детский сад или развивающие занятия.

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Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, как родителям себя вести, если чадо не оценило первый класс на первых порах.

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«Прошло еще мало времени для скорых и организационных выводов. Изменение в привычном распорядке и в общении первоклассника – в зависимости от его характерных особенностей, социализации и подготовки – может требовать более длительной адаптации до 3-х месяцев. Первые дни и месяцы начальной школы специально ориентированы для создания привычки к учебному классу, одноклассникам, учителю, организационным особенностям школы. В первой четверти или триместре нет даже оценок по пятибалльной системе», - напомнил магистр педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, психоаналитик, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП), многодетный отец Андрей Кашкаров.

По словам специалиста, многие проблемы адаптации школьника к новому коллективу и организации учебного процесса являются психологическими. Решать их нужно в том числе соответствующими инструментами: для учителей и родителей регулярно появляются методички от психологов, нейрофизиологов, неврологов и педагогов.

«Относительно сложные случаи возникают из-за отсутствия навыка социальной коммуникации. Был случай, когда мальчик из многодетной семьи готовился в первый класс и говорил, мол, зачем мне школа и другие дети, ведь у меня есть сестры. Бывает, что ребенок с экспрессией может реагировать на попытки воспитательной активности учителя. В таком случае детская привычка на основе нарциссизма - следствие того, что ребенка «слишком залюбили» до школы и не давали ему «лишней» социализации. Нужно проявить терпение и приучить чадо к новому распорядку и общению, не обещать и не «защищать» там, где опасность отсутствует», - добавил Андрей Кашкаров.

Психолог онлайн-школы «Умскул» Алия Ибрагимова порекомендовала выслушивать и стараться понять первоклашку, если он беспокоится по поводу школы. Необходимо помогать ему следовать стабильному распорядку дня со временем на отдых и игры. О причинах нежелания ходить в школу важно разговаривать: проблема может скрываться в отношениях с одноклассниками, учителем или самой учебой.

«Если первоклассник начинает утро с истерики, следует постараться определить ее источник. Может, ему трудно расстаться с родителями и домом, он испытывает тревогу и страх. На такие моменты нужно обращать внимание и обсуждать их с ребенком», - подчеркнула собеседница издания «Вести Подмосковья».

А врач лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри напомнила о немаловажной задаче родителей - дать чаду понять, что школа является интересным местом. Можно поделиться с первоклашкой собственными воспоминаниями о школьных годах, рассказать какие-нибудь веселые истории и курьезы. Также не стоит обсуждать учителей или особенности организации учебного процесса в негативной форме (по крайней мере, при ребенке).

«В первое время особенно важно вместе говорить об интересных фактах, формировать здоровое отношение к ошибкам, акцентировать внимание не на достижениях, а на маленьких победах - например, наконец-то получилось писать ровнее или читать непослушные слоги. Стоит подавать личный пример: чаще читать при детях, интересоваться новыми открытиями, показывать, что очень здорово узнавать новое», - отметила она.

Для более мягкой адаптации нужно сохранить привычные ритуалы: прогулки, игры, любимые домашние занятия. Надежда Альмасри рекомендует вместе читать книги и смотреть фильмы о школьниках. А если в окружении есть дети постарше, то можно попросить их поделиться приятными впечатлениями об учебе.

«Если школа или конкретный учитель категорически не категорически не подходят, то может испортиться физическое здоровье. Речь не про респираторные инфекции, и так распространенные в младшей школе. Стоит задуматься, когда ребенок стал хуже спать, заикаться, страдать нарушениями пищеварения”, - пояснила врач.

Педагог по английскому и французскому языку Иван Торопов в беседе с изданием “Вести Подмосковья” предложил пригласить коллектив ребенка в какое-нибудь кафе или развлекательный центр.

“Весь класс точно не придет даже за бесплатно. Суть в том, что заинтересованные ребята, которые посетят мероприятие, будут контактировать с ребенком в других условиях, отличающихся от школьных. Получится дополнительный шанс для “коннекта””, - подытожил он.