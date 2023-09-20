Кардиолог рассказала о симптомах детского миокардита

Врач рассказала об опасном заболевании детей - миокардите. По словам детского кардиолога, ревматолога медицинской клиники «Детский доктор» Светланы Мулякиной, это заболевание довольно редко диагностируется в детском возрасте. Именно по это причине специалисты не уделяют должного внимания вопросу профилактики детского миокардита.

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Между тем, воспаление слизистой оболочки сердца может привести к летальному исходу, напомнила врач в разговоре с E1.ru. Возникнуть заболевание может как у совершенно здоровых детей, так и у тех, кто часто болеет.

«Причиной миокардита могут быть вирусные инфекции. Дети, которые часто болеют, в группе риска, но это заболевание также может возникать у обычных детей, которые среагируют на этот компрометирующий фактор», - предупредила Мулякина.

Выявить болезнь без специальных диагностических исследований невозможно, поскольку симптомы могут быть не связаны с сердечными заболеваниями. Поэтому врач настаивает, что педиатры должны особенно тщательно осматривать детей с признаками ОРЗ, обратив внимание на нетипичные для заболевания симптомы.