Незаконные поборы в школе: как распознать, что делать

Каждому родителю школьников известно, как часто требуется сдать деньги: на шторы, на подарок директору, на лампочки в кабинет… Список может быть бесконечным.

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Никто не говорит о том, что часть таких школьных «донатов» не совсем законна. Чтобы понять, за что можно не платить, нужно разобраться, что входит в бесплатную школьную программу.

Это все учебные материалы, учебники, мячи для физкультуры, охрана и безопасность — сигнализации, камеры наблюдения, работа охранника. К тому же, обновления школьных кабинетов: парты, стулья, доски, методические пособия для учителей.

Да, бюджет школы не резиновый, часто на необходимое просто не хватает финансирования. В этом случае администрация может попросить родителей финансово поучаствовать в ученической жизни детей. Отказ от такого «доната» не должен влиять на успеваемость или отношение к ребенку.

На что могут собирать деньги

Родительский комитет, как орган самоуправления в школе, может предложить родителям сделать жизнь и учебу детей комфортнее. Например, заменить меловые доски более современными, купить зеленые цветы в кабинет, аквариумы в коридоры. Отлично, если такие решения принимаются на голосовании, в котором принимают участие все родители.

Чтобы расходы были прозрачными, попечительский совет или родительский совет должны отчитываться за траты и формировать бюджет на год. Так родители будут готовы к сборам и смогут планировать бюджет.

Что делать, если вы столкнулись со сборами

Если школьные сборы стали непрозрачными, важно фиксировать их. Когда администрация угрожает, что в случае отказа у ребенка возникнут проблемы, можно обратиться в Рособрнадзор или прокуратуру. Такие заявления рассматриваются оперативнее, если в них участвуют несколько родителей.