Склонные к размышлениям дети чаще страдают от депрессии

Немецкие ученые из высшей медицинской школы Берлина (MSB) провели исследование и выяснили, что дети, которые склонны все обдумывать и анализировать, чаще сталкиваются с депрессией во взрослом возрасте.

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Оказалось, что зачастую дети зацикливаются на тревожных мыслях, проблемах или негативных эмоциях после эпизодов эмоционального насилия со стороны родителей.

Постоянный анализ своего поведения и поведения родителей стимулирует когнитивные способности ребенка, но одновременно с этим создает большую умственную нагрузку. Об этом сообщает PsyPost.

В исследовании приняли участие 72 человека с диагностированной депрессией.

Депрессия — это серьезное расстройство психического здоровья, характеризующееся постоянным чувством печали, апатии и потерей интереса к жизни.

Испытуемые прошли тест-опросник, на основе которого ученые проанализировали их детские травмы, а также тесты на определение эмоционального состояния.

Участники, которые рассказали об эмоциональных потрясениях в детстве, были более склонны к тревожным размышлениям и поделились, что испытывают сильное чувство безнадежности.

Авторы исследования отметили, что есть две формы эмоционально-жестокого обращения. Эмоциональное насилие происходит, когда воспитатель или родитель намеренно говорит ребенку, что он нежеланный, оскорбляет и повышает голос.