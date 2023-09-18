Аспирин может быть опасен для детей
Медик пояснила, почему препарат не входит в список первостепенно рекомендованных к употреблению при простуде.
С Газетой.Ru врач Мария Воротынцева, специализирующаяся на педиатрии, побеседовала об опасности принятия такого препарата, как аспирин.
Медик говорит, что родители часто дают его своим детям в надежде сбить температуру, однако мало кто подозревает о серьёзных последствиях, которые таит это лекарство.
Нельзя сбивать температуру аспирином, потому что это лекарство вызывает осложнения, и приводит, например, к синдрому Рейе, - отеку мозга, судорогам и потере сознания», - рассказала Воротынцева.
Врач напоминает, что температура является защитной реакцией на попавший в организм вирус и поэтому не стоит экстренно поить ребёнка жаропонижающими средствами: если ситуация стабильная и терпимая, в этом нет необходимости.