Родовой сертификат: что это, как и где получить
Родовой сертификат в 2023 году – это электронный документ, который необходим каждой беременной женщине, планирующей наблюдаться и рожать в государственных медицинских учреждениях. Если раньше на руки выдавали сам сертификат, то сейчас он оформляется в электронном виде, а на руки могут выдать небольшой квиток, на котором указан его номер. Этот номер понадобится, например, при поступлении в родильный дом.
«Рамблер» рассказывает, как оформляется родовой сертификат и что он дает.
Что такое родовой сертификат
Программа «Родовой сертификат» выполняется в рамках национального проекта «Здоровье». По программе оформляется специальный документ для беременной женщины, которая встала на учет в женской консультации или приехала в родовое отделение со схватками. Сертификат дает право медицинскую помощь беременным, роженицам и детям до года. Оплачиваются услуги из средств Фонда социального страхования.
Кто имеет право на родовой сертификат
Получить сертификат могут только женщины:
- Гражданки Российской Федерации;
- Гражданки других государств, которые находятся в стране на законных основаниях, например, имеют вид на жительство.
Что дает родовой сертификат
Женщина, которая получила родовой сертификат, имеет право на:
- Диспансерное наблюдение во время беременности,
- Проведение обследований,
- Медицинская помощь во время родов,
- Диспансерное наблюдение ребенка до года.
Выбрать можно любое медицинское учреждение.
Как оформить сертификат
Родовой сертификат оформляется на сроке 28-30 недель в женской консультации или поликлинике, где наблюдается женщина не менее 12 недель. Если женщина наблюдалась в частной клинике, она может получить родовой сертификат в государственной, предъявив документы, подтверждающие, что ее наблюдали в этой клинике. Если родовой сертификат не успели выдать, его могут оформить при поступлении в родильный дом, но на руках должна быть обменная карта.
Документы для оформления
- Паспорт
- СНИЛС
- ИНН
Как правило, эти документы требуются при постановке на учет по беременности, поэтому перед оформлением родового сертификата их не нужно предоставлять повторно.
Какие действуют ограничения
- Родовой сертификат нельзя обналичить
- Родовой сертификат перестает действовать, если во время родов умирает женщина или ребенок
- Ребенка нужно поставить на учет в поликлинике в течение трех месяцев после рождения
- Денежные средства по родовому сертификату поликлиника не получит, если ребенок умрет до года, роддом – если ребенок родится за его пределами, женская консультация – если женщина наблюдалась в ней менее 12 недель.