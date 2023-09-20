Родовой сертификат: что это, как и где получить

Родовой сертификат в 2023 году – это электронный документ, который необходим каждой беременной женщине, планирующей наблюдаться и рожать в государственных медицинских учреждениях. Если раньше на руки выдавали сам сертификат, то сейчас он оформляется в электронном виде, а на руки могут выдать небольшой квиток, на котором указан его номер. Этот номер понадобится, например, при поступлении в родильный дом.

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«Рамблер» рассказывает, как оформляется родовой сертификат и что он дает.

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Что такое родовой сертификат

Программа «Родовой сертификат» выполняется в рамках национального проекта «Здоровье». По программе оформляется специальный документ для беременной женщины, которая встала на учет в женской консультации или приехала в родовое отделение со схватками. Сертификат дает право медицинскую помощь беременным, роженицам и детям до года. Оплачиваются услуги из средств Фонда социального страхования.

Кто имеет право на родовой сертификат

Получить сертификат могут только женщины:

Гражданки Российской Федерации; Гражданки других государств, которые находятся в стране на законных основаниях, например, имеют вид на жительство.

Что дает родовой сертификат

Женщина, которая получила родовой сертификат, имеет право на:

Диспансерное наблюдение во время беременности,

Проведение обследований,

Медицинская помощь во время родов,

Диспансерное наблюдение ребенка до года.

Выбрать можно любое медицинское учреждение.

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Как оформить сертификат

Родовой сертификат оформляется на сроке 28-30 недель в женской консультации или поликлинике, где наблюдается женщина не менее 12 недель. Если женщина наблюдалась в частной клинике, она может получить родовой сертификат в государственной, предъявив документы, подтверждающие, что ее наблюдали в этой клинике. Если родовой сертификат не успели выдать, его могут оформить при поступлении в родильный дом, но на руках должна быть обменная карта.

Документы для оформления

Паспорт

СНИЛС

ИНН

Как правило, эти документы требуются при постановке на учет по беременности, поэтому перед оформлением родового сертификата их не нужно предоставлять повторно.

Какие действуют ограничения