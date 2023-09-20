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Родовой сертификат: что это, как и где получить

Родовой сертификат в 2023 году – это электронный документ, который необходим каждой беременной женщине, планирующей наблюдаться и рожать в государственных медицинских учреждениях. Если раньше на руки выдавали сам сертификат, то сейчас он оформляется в электронном виде, а на руки могут выдать небольшой квиток, на котором указан его номер. Этот номер понадобится, например, при поступлении в родильный дом.

Родовой сертификат: что это, как и где получить
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«Рамблер» рассказывает, как оформляется родовой сертификат и что он дает.

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Что такое родовой сертификат

Программа «Родовой сертификат» выполняется в рамках национального проекта «Здоровье». По программе оформляется специальный документ для беременной женщины, которая встала на учет в женской консультации или приехала в родовое отделение со схватками. Сертификат дает право медицинскую помощь беременным, роженицам и детям до года. Оплачиваются услуги из средств Фонда социального страхования.

Кто имеет право на родовой сертификат

Получить сертификат могут только женщины:

  1. Гражданки Российской Федерации;
  2. Гражданки других государств, которые находятся в стране на законных основаниях, например, имеют вид на жительство.

Что дает родовой сертификат

Женщина, которая получила родовой сертификат, имеет право на:

  • Диспансерное наблюдение во время беременности,
  • Проведение обследований,
  • Медицинская помощь во время родов,
  • Диспансерное наблюдение ребенка до года.

Выбрать можно любое медицинское учреждение.

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Как оформить сертификат

Родовой сертификат оформляется на сроке 28-30 недель в женской консультации или поликлинике, где наблюдается женщина не менее 12 недель. Если женщина наблюдалась в частной клинике, она может получить родовой сертификат в государственной, предъявив документы, подтверждающие, что ее наблюдали в этой клинике. Если родовой сертификат не успели выдать, его могут оформить при поступлении в родильный дом, но на руках должна быть обменная карта.

Документы для оформления

  • Паспорт
  • СНИЛС
  • ИНН

Как правило, эти документы требуются при постановке на учет по беременности, поэтому перед оформлением родового сертификата их не нужно предоставлять повторно.

Какие действуют ограничения

  • Родовой сертификат нельзя обналичить
  • Родовой сертификат перестает действовать, если во время родов умирает женщина или ребенок
  • Ребенка нужно поставить на учет в поликлинике в течение трех месяцев после рождения
  • Денежные средства по родовому сертификату поликлиника не получит, если ребенок умрет до года, роддом – если ребенок родится за его пределами, женская консультация – если женщина наблюдалась в ней менее 12 недель.
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