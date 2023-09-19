В России допустили появление сексуального образования в школе

Сексуальное образование в школах необходимо, потому что его отсутствие приводит ко множеству житейских ошибок, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о возможности введения нового школьного предмета в России.

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При этом депутат рассказал, что пока нет достаточно надежной и хорошо проработанной программы сексуального обучения.

«Без такой программы разных ошибок и осложнений может быть едва ли не больше в процессе такого образования, чем в его отсутствии. Поэтому уже несколько попыток введения сексуального образования в Российской Федерации заканчивались довольно громкими скандалами, причем не на ровном месте, ошибок хватало», — поделился Вассерман.

Во многих других странах, где тоже такие программы так или иначе введены, опыт такого воспитания, мягко говоря, далеко не однозначный

Анатолий Вассерман

«Поэтому я считаю, что введению у нас сексуального образования должен предшествовать очень большой комплекс исследований, причем исследований не только чисто теоретических, но и опирающихся на колоссальный накопленный опыт других стран», — заключил парламентарий.

Ранее в центре Брюсселя начались протесты против обязательного сексуального образования в школах — на улицы вышли около полутора тысяч человек. Противники опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.