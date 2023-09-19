Российские школы массово уходят на дистанционку из-за кори, ОРВИ и гриппа
Российские школы массово уходят на дистанционку из-за кори, ОРВИ и гриппа
В этом году необычайно рано разгулялась эпидемия ОРВИ и гриппа – врачи связывают это с ослаблением иммунной защиты организма после ковида. Сообщается, что школы уходят пачками на карантин и целые поселения переводят детей на дистанционку. К гриппозной угрозе в отдельных регионах прибавились вспышки кори, как в Нижегородской области и Татарстане. А московские поликлиники в эти выходные продлили время своей работы.
По последним данным, из-за ОРВИ, гриппа и ковида на Алтае 6 школ ушли на карантин, в том числе в Барнауле. А еще 328 классов, в которых подъем заболеваемости перешагнул порог в 20%, в крае перешли на дистанционное обучение.
В Тюменской области закрыли на карантин несколько школ, в Курганской – одну школу. 17 школьных классов ушли на карантин по ОРВИ и гриппу в Екатеринбурге, 5 в Оренбурге, по одному в Новосибирске и Воронеже.
Из Калужской области сообщают, что всего за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 11,4%. Много заболевших в Петербурге. Родители в Северной столице возмущаются тем, что уже на линейки 1 сентября дети пришли «с соплями и гриппом». А сейчас в классы «из 30 ходит, от силы, по 15 человек», остальные болеют.
Что касается Москвы, то закрытых по карантину классов пока нет. Но общий подъем количества заболеваний, вирусных и простудных, ощущается, даже при том, что в Первопрестольной стоит «бабье лето», и существенного похолодания нет. Превентивно по школам провели вакцинацию от гриппа. И распространили такое сообщение: «Дорогие родители! Для вашего удобства все детские поликлиники Москвы в эти выходные дни, в субботу и воскресенье, будут работать с 8:00 до 20:00. Если вы увидите у ребенка первые симптомы заболевания (насморк, кашель, повышенная температура тела и утомляемость), вы можете записаться к врачу по ОРВИ в субботу и воскресенье, или обратиться без записи к дежурному педиатру, не откладывая визит до понедельника».
Но не только грипп и «общие вирусы» наступают этой осенью: сообщается о вспышках кори, аналогичных той, что случилась весной этого года. Обнаружена новая активность вируса в Тамбовской области, где выявлено 11 случаев заболеваний «среди цыганского населения» – сообщает местный Роспотребнадзор.
На неделе, путем срочной вакцинации 400 человек, был локализован очаг кори в Нижегородской области. Там в общей сложности корью заболели 93 человека, были закрыты и переведены на дистанционное обучение школы в двух поселках, Большое и Малое Туманово. «Нулевым пациентом» стал непривитый, приехавший из другой области. В Татарстане тоже совсем недавно был локализован очаг кори. Наибольший процент заболевших пришелся на столицу республики – Казань.
При этом вирусологи не исключают и новой эпидемии в стране. Причиной тому – сам вирус кори, который имеет 95-процентную контагитозность (заразность), очень мобилен, способен быстро охватывать большие территории и распространяется воздушно-капельным путем. Профильного лечения от кори нет, поэтому лучший способ избежать заражения – вакцинация в детском возрасте.
– Такой ранний подъем так называемых сезонных заболеваний скорее всего связан со снижением иммунного ответа организма, перенесшего коронавирус, – говорит врач-педитр Евгений Сердобинский. – А поскольку явление массовое, то и коллективного иммунитета. Поэтому как никогда актуально защищать входные ворота для любой инфекции – нос. Маска для ребенка вещь спорная, я больше бы посоветовал применять назальную мазь или порошок перед каждым «выходом в свет». Через нос проникает в организм 99% вирусов, корь в том числе.
Природные средства для укрепления организма в период, когда не только заболеваемость растет, но и наступают холода, – это мед, лимон, имбирь, орехи. Вряд ли они серьезно заряжают иммунитет, а вот как общеукрепляющие рассматриваться могут.
Не стоит пичкать ребенка аскорбинкой в товарных количествах: эффект не доказан, а вот слизистой желудка можно нанести урон. Зато основная гигиена вполне работает: чаще мыть и протирать руки, гулять, хорошо проветривать и увлажнять помещения в доме, избегать большого скопления людей. Хорошо высыпаться – это лучше любого имбиря для поддержания защитных сил организма. Одеваться надо по сезону: слишком легкая и слишком теплая одежда одинаково вредна для ребенка.
Что касается кори, Сердобинцев советует сразу вызывать врача при таких признаках болезни, как высокая температура, высыпания на коже, конъюнктивит, белые пятна на слизистой рта. То же самое касается любых неспецифических признаков течения при детском заболевании: неспециалисту распознать корь сложно. И еще родителям не следует забывать, что в постпандемийный период все заболевания, и не только вирусные, могут иметь более тяжелое течение. Да и сам вирус ковида никуда не делся.