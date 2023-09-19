Российские школы массово уходят на дистанционку из-за кори, ОРВИ и гриппа

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В этом году необычайно рано разгулялась эпидемия ОРВИ и гриппа – врачи связывают это с ослаблением иммунной защиты организма после ковида. Сообщается, что школы уходят пачками на карантин и целые поселения переводят детей на дистанционку. К гриппозной угрозе в отдельных регионах прибавились вспышки кори, как в Нижегородской области и Татарстане. А московские поликлиники в эти выходные продлили время своей работы.

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По последним данным, из-за ОРВИ, гриппа и ковида на Алтае 6 школ ушли на карантин, в том числе в Барнауле. А еще 328 классов, в которых подъем заболеваемости перешагнул порог в 20%, в крае перешли на дистанционное обучение.

В Тюменской области закрыли на карантин несколько школ, в Курганской – одну школу. 17 школьных классов ушли на карантин по ОРВИ и гриппу в Екатеринбурге, 5 в Оренбурге, по одному в Новосибирске и Воронеже.

Из Калужской области сообщают, что всего за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 11,4%. Много заболевших в Петербурге. Родители в Северной столице возмущаются тем, что уже на линейки 1 сентября дети пришли «с соплями и гриппом». А сейчас в классы «из 30 ходит, от силы, по 15 человек», остальные болеют.

Что касается Москвы, то закрытых по карантину классов пока нет. Но общий подъем количества заболеваний, вирусных и простудных, ощущается, даже при том, что в Первопрестольной стоит «бабье лето», и существенного похолодания нет. Превентивно по школам провели вакцинацию от гриппа. И распространили такое сообщение: «Дорогие родители! Для вашего удобства все детские поликлиники Москвы в эти выходные дни, в субботу и воскресенье, будут работать с 8:00 до 20:00. Если вы увидите у ребенка первые симптомы заболевания (насморк, кашель, повышенная температура тела и утомляемость), вы можете записаться к врачу по ОРВИ в субботу и воскресенье, или обратиться без записи к дежурному педиатру, не откладывая визит до понедельника».

Но не только грипп и «общие вирусы» наступают этой осенью: сообщается о вспышках кори, аналогичных той, что случилась весной этого года. Обнаружена новая активность вируса в Тамбовской области, где выявлено 11 случаев заболеваний «среди цыганского населения» – сообщает местный Роспотребнадзор.

На неделе, путем срочной вакцинации 400 человек, был локализован очаг кори в Нижегородской области. Там в общей сложности корью заболели 93 человека, были закрыты и переведены на дистанционное обучение школы в двух поселках, Большое и Малое Туманово. «Нулевым пациентом» стал непривитый, приехавший из другой области. В Татарстане тоже совсем недавно был локализован очаг кори. Наибольший процент заболевших пришелся на столицу республики – Казань.

При этом вирусологи не исключают и новой эпидемии в стране. Причиной тому – сам вирус кори, который имеет 95-процентную контагитозность (заразность), очень мобилен, способен быстро охватывать большие территории и распространяется воздушно-капельным путем. Профильного лечения от кори нет, поэтому лучший способ избежать заражения – вакцинация в детском возрасте.

– Такой ранний подъем так называемых сезонных заболеваний скорее всего связан со снижением иммунного ответа организма, перенесшего коронавирус, – говорит врач-педитр Евгений Сердобинский. – А поскольку явление массовое, то и коллективного иммунитета. Поэтому как никогда актуально защищать входные ворота для любой инфекции – нос. Маска для ребенка вещь спорная, я больше бы посоветовал применять назальную мазь или порошок перед каждым «выходом в свет». Через нос проникает в организм 99% вирусов, корь в том числе.

Природные средства для укрепления организма в период, когда не только заболеваемость растет, но и наступают холода, – это мед, лимон, имбирь, орехи. Вряд ли они серьезно заряжают иммунитет, а вот как общеукрепляющие рассматриваться могут.

Не стоит пичкать ребенка аскорбинкой в товарных количествах: эффект не доказан, а вот слизистой желудка можно нанести урон. Зато основная гигиена вполне работает: чаще мыть и протирать руки, гулять, хорошо проветривать и увлажнять помещения в доме, избегать большого скопления людей. Хорошо высыпаться – это лучше любого имбиря для поддержания защитных сил организма. Одеваться надо по сезону: слишком легкая и слишком теплая одежда одинаково вредна для ребенка.