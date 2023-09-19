Врач рассказала о характерных симптомах кори у детей
Педиатр Воротынцева: сыпь на слизистой рта в виде манной крупы указывает на корь.
Инкубационный период кори длится одну-две недели с момента заражения, после чего появляются симптомы. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева.
«Самые первые симптомы кори у детей – повышенная температура тела и общая активная интоксикация. Ребенок жалуется на головную боль, озноб, слабость, светобоязнь. На фоне этого этапа появляется сухой кашель, заложенность носа с активными (иногда гнойными) выделениями. У детей более выражена гиперемия зева (красное горло)», – сообщила Мария Воротынцева.
По словам доктора, на третий-пятый день на слизистой оболочке щек и даже на деснах могут появиться специфические высыпания.
«Это сыпь в виде манной крупы — то есть маленькие белые пятнышки, как будто манка прилипла. Это и есть признаки, характерные для кори, по которым можно заподозрить болезнь и уже обратиться к врачу», – предупредила педиатр.
Доктор добавила, что первые дни температура держится в пределах 38-38,5 градусов, после чего ненадолго стихает.
«А потом опять дает высокий скачок вплоть до 39-40 градусов — как раз, когда болезнь у ребенка начинает сопровождаться сыпью на коже», — уточнила детский врач.
По словам педиатра, возбудитель кори провоцирует характерные высыпания на коже в определенной последовательности.
«В первые сутки после повторного подъема температуры, как правило, сыпь появляется на голове, за ушами и на лице. Вторые сутки — плечи, руки. Третьи сутки — ребенок покрывается сыпью полностью. Но к тому моменту, как он покрылся уже полностью, на третьи сутки на голове и лице эта сыпь начинает бледнеть. Это и есть характерные для кори крупные красные пятна, склонные к слиянию», — объяснила Мария Воротынцева.