Врач рассказала о характерных симптомах кори у детей

«В первые сутки после повторного подъема температуры, как правило, сыпь появляется на голове, за ушами и на лице. Вторые сутки — плечи, руки. Третьи сутки — ребенок покрывается сыпью полностью. Но к тому моменту, как он покрылся уже полностью, на третьи сутки на голове и лице эта сыпь начинает бледнеть. Это и есть характерные для кори крупные красные пятна, склонные к слиянию», — объяснила Мария Воротынцева.