Педиатр назвала симптомы кори у детей
Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева рассказала об основных симптомах кори у детей. По её словам, это повышенная температура тела и общая активная интоксикация.
«Ребёнок жалуется на головную боль, озноб, слабость, светобоязнь. На фоне этого этапа появляется сухой кашель, заложенность носа с активными (иногда гнойными) выделениями. У детей более выражена гиперемия зева», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Воротынцева, на третий — пятый день на слизистой могут появиться характерные высыпания.