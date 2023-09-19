Педиатр назвала симптомы кори у детей

«Ребёнок жалуется на головную боль, озноб, слабость, светобоязнь. На фоне этого этапа появляется сухой кашель, заложенность носа с активными (иногда гнойными) выделениями. У детей более выражена гиперемия зева», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».