Педиатр рассказала о мерах профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей

Заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметила, что для формирования здорового иммунитета важно рациональное питание — оно должно быть разнообразным и сбалансированным.