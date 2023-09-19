Педиатр рассказала о мерах профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей
Заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметила, что для формирования здорового иммунитета важно рациональное питание — оно должно быть разнообразным и сбалансированным.
Также рекомендуются прогулки на свежем воздухе, спорт и физическая активность, полноценный сон, отсутствие стрессов, соблюдение правил гигиены.
Как считает Сокольская, важно избегать сухости воздуха в помещении.