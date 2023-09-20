Куда подростку обратиться за психологической помощью

В ближайшее время в России заработает портал психологической помощи для школьников, разработанный Минпросвещением РФ. Подростки смогут получать профессиональную помощь психологов онлайн бесплатно. Дети смогут конфиденциально рассказывать специалистам о своих проблемах, которыми боятся поделиться с друзьями или родителями. О причинах подросткового кризиса и о том, как помочь ребенку преодолеть тяжелый период, в интервью MIR24.TV рассказала медиатор-психолог Екатерина Елгаева.
По словам специалиста, сегодня дети испытывают сильный стресс в результате давления со стороны школы, родителей и окружения.
«Школа предъявляет высокие требования к современным детям, к уровню образования. ОГЭ и ЕГЭ возведены в такую значимость, что многие дети перед ними находятся в очень плохом психологическом состоянии. При этом родители зачастую также требуют хороших результатов. И далеко не все корректно справляются со своими ожиданиями относительно учебы ребенка и правильно их преподносят. К этому прибавляются проблемы с коммуникацией в школе, возможная травля, неравномерность образовательного процесса даже в стенах одного учебного заведения. Педагоги не всегда адекватно общаются с детьми», – объясняет эксперт.
По словам Елгаевой, в школах сейчас не хватает психологов.
«Например, в корпусе, где полторы тысячи учащихся, обычно не больше двух специалистов. При этом всегда есть более тяжелые дети, которые требуют внимания психолога – и на всех остальных не остается времени. Кроме того, в инструкции школьного психолога сказано, что он занимается сопровождением образовательного процесса, а не сопровождением детей как таковых. А следовательно, у него множество задач по диагностике, может быть дополнительная нагрузка педагога или социального работника – все это, чтобы добрать часы работы и повысить зарплату. И в результате именно психологическую помощь мало кто умеет оказывать», – говорит специалист.
Зачастую обращение ребенка к психологу в школе не является конфиденциальным, отмечает эксперт. «Даже если ребенку это и обещают, не факт, что обещание сдержат. Также, чтобы психолог мог работать с ребенком, требуется разрешение родителей», – говорит Елгаева.
«Но, как правило, никто не проводит разъяснительную работу, не знакомит с психологом – и сами родители отказываются от помощи, опасаясь недостаточной квалификации специалиста, не понимая, что это вообще за консультации. Ведь профессия психолога в нашей стране до сих пор для многих – загадка, а обращение к нему считается чем-то стыдным», – добавляет Елгаева.
По словам эксперта, что касается онлайн помощи, то на данный момент довольно много вопросов к организации портала. «Например, потребуется ли разрешение родителей, каким будет формат помощи и куда будут передавать информацию», – считает специалист.
«Тем не менее, если на портале ребенок действительно сможет обратиться за психологической помощью, получить поддержку, а психолог будет независим от руководства школы и будет заниматься непосредственно помощью, сохранять конфиденциальность, то, конечно, запуск такого ресурса – хорошая инициатива, он сможет решить многие проблемы», – заключила Елгаева.