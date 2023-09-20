Куда подростку обратиться за психологической помощью

«Например, в корпусе, где полторы тысячи учащихся, обычно не больше двух специалистов. При этом всегда есть более тяжелые дети, которые требуют внимания психолога – и на всех остальных не остается времени. Кроме того, в инструкции школьного психолога сказано, что он занимается сопровождением образовательного процесса, а не сопровождением детей как таковых. А следовательно, у него множество задач по диагностике, может быть дополнительная нагрузка педагога или социального работника – все это, чтобы добрать часы работы и повысить зарплату. И в результате именно психологическую помощь мало кто умеет оказывать», – говорит специалист.