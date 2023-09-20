Как защитить ребенка от ОРВИ и ковида

Как защитить ребенка от вирусных заболеваний в школьный период, рассказала заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, важно уделить внимание сбалансированному питанию. Для формирования здорового иммунитета важны микроэлементы и витамины. Так, в ежедневном рационе ребенка должны быть свежие овощи и фрукты, мясо, крупы, молочная продукция.

Специалист отметила, что частые прогулки на свежем воздухе снижают риск заражения респираторными заболеваниями. Для прогулок стоит выбирать многослойную одежду.

Сокольская добавила, что спорт и физическая активность также важны для формирования хорошего иммунитета. Поэтому не стоит забывать про зарядку, занятия спортом, активные игры. При этом ребенку следует напомнить правила гигиены.

Кроме того, не стоит забывать о вакцинации. Для ребенка проводить подобную процедуру лучше до начала сезона заболевания, так как требуется время для начала выработки защитных антител в организме, передает aif.ru.