Как защитить ребенка от ОРВИ и ковида
Как защитить ребенка от вирусных заболеваний в школьный период, рассказала заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская.
По словам эксперта, важно уделить внимание сбалансированному питанию. Для формирования здорового иммунитета важны микроэлементы и витамины. Так, в ежедневном рационе ребенка должны быть свежие овощи и фрукты, мясо, крупы, молочная продукция.
Специалист отметила, что частые прогулки на свежем воздухе снижают риск заражения респираторными заболеваниями. Для прогулок стоит выбирать многослойную одежду.
Сокольская добавила, что спорт и физическая активность также важны для формирования хорошего иммунитета. Поэтому не стоит забывать про зарядку, занятия спортом, активные игры. При этом ребенку следует напомнить правила гигиены.
Кроме того, не стоит забывать о вакцинации. Для ребенка проводить подобную процедуру лучше до начала сезона заболевания, так как требуется время для начала выработки защитных антител в организме, передает aif.ru.
В свою очередь терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что осень — это сезон группы респираторных инфекций, чаще всего поражающих верхние дыхательные пути, ОРВИ. К этой группе относится около 200 вирусов, в том числе новые коронавирусы, грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальные вирусы и многие другие, передает МИР 24.