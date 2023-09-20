Как помочь подростку принять себя: отвечает психолог

Подростковый возраст — сложный период, связанный с большим количеством психологических и физиологических изменений, и важный этап становления личности. В пубертатный период родители подростков часто сталкиваются с тем, что не успевают покупать новую одежду, так как дети растут очень быстро. Очень подвержена изменениям и психика подростка. Согласно последним социологическим опросам, около 80% подростков хотели бы что-то изменить в своем внешнем виде. Такое недовольство своей внешностью может негативно сказываться на самооценке ребенка, а значит, и на всех сферах его жизни: от успеваемости в школе до физического и психического здоровья.

На самооценку подростка могут влиять многочисленные факторы, как внешние, так и внутренние. К основным из них привычно относят влияние семьи, мнение значимой группы сверстников и СМИ, создающие тренды, зачастую нереалистичные. О том, как родители могут помочь подростку справиться с изменениями и минимизировать последствия негативного влияния извне, рассказала Оксана Корчагина, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы.

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Договоритесь о границах

Для подросткового возраста ведущий вид деятельности – интимно-личностное общение, мнение значимых сверстников становится более важным, чем мнение родителей. Подросткам важно идентифицировать себя с группой людей со схожими взглядами. Среди главных атрибутов принятия в группу — внешнее соответствие большинству ее участников, однако не все взрослые это принимают. Родители не должны забывать, что в их молодости были свои модные течения и характерная для них внешняя атрибутика — это могла быть химическая завивка волос у девочек, рваные джинсы у мальчиков, оригинальные аксессуары. Договоритесь с ребенком о том, что может быть приемлемым в одежде, а что однозначно не должно встречаться в его внешнем виде. Например, он может носить джинсы с прорезями, но пирсинг исключен.

Оценивайте не внешность, а поступки

Несмотря на то, что в подростковом возрасте мнение семьи и, в частности, родителей становится менее значимым, в более раннем возрасте необходимо заложить основу, которая будет фундаментом здоровой самооценки и принятия себя. Никогда не критикуйте внешность ребенка, данную ему от природы. Дети особенно уязвимы к подобным высказываниям. Также не стоит сравнивать ребенка с другими детьми — это касается не только успеваемости и достижений, но и внешнего вида. Сравнение с другими приведет к стремлению быть похожим на идеал, который, как мы знаем, практически недостижим. Оценивайте не внешность ребенка, а его поступки, действия, слова, это способствует формированию здоровой самооценки и уверенности в своих силах. Обращайте внимание и поощряйте индивидуальность ребенка.

Поговорите о физиологии

Важная задача для родителя заключается в том, чтобы подготовить ребенка к периоду полового созревания еще до того, как он наступит. Расскажите о физиологических особенностях людей, о том, как меняется тело под влиянием гормонов. Подросток должен понимать о том, что такая перестройка носит временный характер. Не все вопросы можно решить только с помощью поддержки, в некоторых случаях стоит обратиться за медицинской помощью: например, если во время подростковых изменений вы замечаете, что у ребенка существенно ухудшилось состояние кожи, то это может стать поводом обращения к дерматологу.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Задуматься об обращении к психологу стоит, если вы замечаете:

Изменения в поведении. Если вы замечаете, что ребенка «как будто подменили», и вы его совсем не узнаете, то это повод как минимум поговорить по душам. Изменения в поведении могут быть любой тональности, подросток может стать как очень подавленным, так и чрезмерно веселым.

Изменения в предпочтениях одежды. В основном это касается закрытой, бесформенной одежды, например, кофт с длинными рукавами. Внешний вид при этом может не соответствовать погодным условиям. Постоянная объемная одежда может свидетельствовать о непринятии собственного тела.

Изменения в пищевых привычках. Особенно это актуально для подростков, которые недовольны своим весом. Если вы замечаете, что после возвращения из школы обеды остаются не тронутыми, даже если вы приготовили любимое блюдо, если ребенок не ест при вас, а уходит с тарелкой к себе в комнату, то это тоже повод к открытой, безоценочной беседе и, если необходимо, обращению к специалисту.