Врач назвала неожиданные симптомы глистов у детей

Педиатр Альмасри: глисты у детей можно заподозрить по простудным симптомам. Проблема гельминтов у малышей волнует многих родителей. Конечно, соблюдение правил гигиены снижает вероятность появления паразитов до минимума, однако на 100% защитить ребёнка в большинстве случаев просто невозможно. И иногда усугубляет ситуацию то, что некоторые симптомы глистов путают с другими болезнями и лечат своё чадо неправильно.

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Как заражаются глистами

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 1,5 млрд людей во всём мире заражены гельминтами (они же глисты). Педиатр, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала, что паразитов подхватывают через:

грязные руки,

общее постельное бельё и полотенца,

плохо помытые продукты,

недостаточно термически обработанное мясо.

По данным ВОЗ, в основном заражения фиксируют в странах Африки и Азии. Россия в список стран с опасной эпидобстановкой не входит. Самые распространённые возбудители детских паразитарных инфекций:

аскариды,

острицы,

лямблии.

Эти паразиты живут в организме хозяина и получают от него питательные вещества.

Симптомы глистов

Эксперт отметила в разговоре с Life.ru: понять, что у вашего ребёнка паразиты, довольно сложно. Поэтому часто родители узнают о том, что ребёнок заражён, случайно, например, во время планового осмотра у врача.

По словам специалиста, о себе часто дают знать острицы — крошечные червячки, которые живут в кишечнике и откладывают яйца на коже вокруг заднего прохода. По ночам эти паразиты выползают из заднего прохода, чтобы отложить яйца. Из-за этого ребёнок чешется и не может уснуть.

Другие инфекции тоже часто протекают бессимптомно, но могут заявить о себе через:

боли в животе,

нарушения дефекации,

необъяснимую потерю веса,

аллергию,

кашель или заложенность носа, которые долго не проходят.

Если родители отмечают такие симптомы, следует обратиться врачу, посоветовала педиатр. Даже если это не глисты, то всё равно такие симптомы ненормальны, они могут скрывать другое заболевание.

Как лечат от глистов

Если инфекция подтвердится, ребёнка на время изолируют из детского коллектива, если он, например, ходит в детский сад. Лечение зависит от типа паразита и степени тяжести болезни.

Иногда лечиться приходится всем членам семьи, даже если у них нет никаких признаков болезни. Также необходимо провести генеральную влажную уборку дома и дезинфекцию.

А не подхватить глистов помогают банальные правила гигиены: мытьё рук с мылом перед едой, после посещения туалета и каждый раз, как приходите с улицы.

Мифы о глистах

Кстати, мнение о том, что два раза в год надо делать профилактику глистов, — миф. Гастроэнтеролог, эксперт DocMed Ольга Горячева ранее рассказывала, что если у домашних животных появились глисты, то человеку они ничем не грозят.

А для того, чтобы точно установить, есть ли у человека паразиты, надо делать анализ кала или соскоб, а не просто прислушиваться к своим ощущениям. И, между прочим, если бороться с глистами без особых на то причин, можно только посадить себе печень.

Также доктор раскритиковала сдачу крови на глистов. Эту процедуру делают только в редких случаях. Так что если врач требует сдать кучу анализов, а потом ещё и пить множество средств, то не стоит ему верить. Возможно, он либо раскручивает вас на деньги, либо просто некомпетентен.

А ещё многие россияне лечатся от глистов травушками или народным методам, хотя современная медицина ставит под сомнение их эффективность. Тыквенные семечки от глистов — отличный пример такого способа. По словам терапевта, врача общей практики сервиса DocMa Алины Красиковой, учёным не удалось доказать эффективность тыквенных семечек против гельминтов. В этой области провели слишком мало исследований — нужно больше проверок и тестов.

Есть сразу несколько групп людей, которым не рекомендуют использовать тыквенные семечки как средство от глистов:

дети,

беременные,

люди с хроническими заболеваниями печени, почек и желчного пузыря.